Az egyik bicskei áldozat nem érti, miért hozta nyilvánosságra a kártérítésük összegét Pintér Sándor tárcája, az államnak is titkot kellett volna tartania

Pop Mert szerint már csak azért sem világos a dolog, mert az államot is ugyanúgy kötbér terheli a peren kívüli megállapodás megszegése esetén. Eleve az állam írt elő titoktartási kötelezettséget.