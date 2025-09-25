Szerinte most minden közéleti szereplőnek meg kell mutatnia, hogy az áldozatok biztonsága az első. Dobrev Klára ötmillió forintos felajánlását mélységesen félrevezetőnek és károsnak tartja.
Pop Mert szerint már csak azért sem világos a dolog, mert az államot is ugyanúgy kötbér terheli a peren kívüli megállapodás megszegése esetén. Eleve az állam írt elő titoktartási kötelezettséget.
A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori lakói kötbér terhe mellett soha nem beszélhettek volna erről.
Pop Mert a Magyarországi Református Egyházat arra kérte, vesse ki magából azt a személyt, akinek köszönhetően immáron másfél hónapja morális és erkölcsi válság van Magyarországon.
Pop Mert egyike azoknak az áldozatoknak, akiket Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori igazgatója molesztált. A fiatal férfi most a Népszavának mesélte el a történetét.