Kidolgozója, Hangody László professzor most mesterséges intelligenciával tökéletesíti a módszert.
Az idő múlásával természetes az ízületek kopása, de túlterhelés, egyoldalú mozgás vagy túlsúly miatt akár már huszonéves korban is fájhat, és akadályozhatja a megelőzését is szolgáló mozgást a főleg térdben és csípőben jelentkező artrózis.
Már nem csak az idősebbeket érinti a porckopás – állítja a felírt receptekből következtetve az amerikai Institute for Healthcare Informatics.
A főleg nagyízületeket érintő (térd, csípő) kopásos betegségek gyakorisága világszerte növekszik. Összefüggésbe hozható ez a fejlett országokban a születéskor várható élettartam növekedésével, a népesség elöregedésével, amely általános jelenség. A betegség több mint egyszerű porckopás (osteoarthritis), ami azt jelenti, hogy a teljes ízület érintett és gyulladásos folyamat is kíséri.