Álomból valóság lett

Megérkezett a realitás talajára a magyar labdarúgó-válogatott, amely szombaton sima 3-0-s vereséget szenvedett világbajnoki selejtezőn az Európa-bajnok Portugália otthonában, és a minimális matematikai esély ellenére gyakorlatilag elbúcsúzott a 2018-as oroszországi világbajnokságtól. A magyar nyilatkozatokból ez csak elvétve derül ki, de szégyenletes volt a Fehér Miklós-megemlékezésnek nevezett utcai vonulás is a meccs előtt, amikor a tömeg Cristiano Ronaldo, illetve Szlovákia és Románia szidalmazására helyezte a hangsúlyt.