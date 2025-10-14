Jó meccs volt, a magyar futballválogatott a 9. percben vezetett a Cristiano Ronaldóval kiálló portugál válogatott ellen.
Megérkezett a realitás talajára a magyar labdarúgó-válogatott, amely szombaton sima 3-0-s vereséget szenvedett világbajnoki selejtezőn az Európa-bajnok Portugália otthonában, és a minimális matematikai esély ellenére gyakorlatilag elbúcsúzott a 2018-as oroszországi világbajnokságtól. A magyar nyilatkozatokból ez csak elvétve derül ki, de szégyenletes volt a Fehér Miklós-megemlékezésnek nevezett utcai vonulás is a meccs előtt, amikor a tömeg Cristiano Ronaldo, illetve Szlovákia és Románia szidalmazására helyezte a hangsúlyt.
Portugália csapata úgy nyert, ahogyan akart, a magyar labdarúgók csupán edzőpartnerei voltak az Európa-bajnoki címvédő együttesnek a szombat esti lisszaboni vb-selejtezőn. A házigazdák 3-0-ás sikere megfelel a két válogatott egymás elleni örök mérlegének, amely négy döntetlent és nyolc portugál diadalt foglal magában, magyar győzelmet nem tartalmaz.
A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott az Európa-bajnok Portugália vendégeként világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az aktív labdarúgással évekkel ezelőtt felhagyott, a sportágtól mégsem távolodott el a korábbi 28-szoros válogatott Dragóner Attila, aki április 1-től új szerepkörben folytatja a munkát. A kétszeres magyar bajnok játékos 2004 és 2006 között játszott a portugál élvonalban, így a lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy mi várhat a szombaton Lisszabonban fellépő magyar labdarúgó-válogatottra.
A tegnap óta a szombati világbajnoki selejtező helyszínén, Portugáliában készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai a tavaly nyári Európa-bajnokságon a portugálok ellen elért 3-3-as döntetlen emlékével, ám több mutató szerint az esélytelenek nyugalmával gyakorolhatnak a nemzetközi sztárokat felvonultató Portugáliával szembeni összecsapásra. A válogatottat szövetségi kapitányként 1991 őszén irányító korábbi labdarúgó, Glázer Róbert szerint Bernd Storck csapata sokat fejlődött, reálisan azonban kár a világbajnoki kvalifikációról ábrándozni.
Tegnap délután elutazott Portugáliába, az Európa-bajnok elleni szombat este következő világbajnoki selejtező helyszínére a magyar labdarúgó-válogatott. Az indulás előtti utolsó tréninget megelőzően Bernd Storck szövetségi kapitány és Szalai Ádám Telkiben válaszolt az újságírók kérdéseire, a népszerű csatár pedig úgy nyilatkozott: Lisszabonban is biztosan lesznek lehetőségei a magyar együttesnek.
A magyar labdarúgó-válogatott fantasztikus játékkal, az Európa-bajnokság legjobb mérkőzésén 3-3-as döntetlent játszott Portugáliával, így csoportelsőként jutott tovább a nyolcaddöntőbe, ahol a kontinensviadal favoritjaként is emlegetett belgákkal csap össze.
Veretlenül, csoportelsőként jutott tovább a nyolcaddöntőbe a magyar labdarúgó válogatott a Franciaországban zajló labdarúgó Európa-bajnokságon, miután a torna eddigi talán legjobb mérkőzésén a nemzeti tizenegyünk 3-3-as döntetlent Portugália ellen. Félelmetes gólok, nagyszerű jelenetek jellemezték a mérkőzést, ráadásul mindháromszor mi vezettünk. Sokáig emlékezetes meccs lesz ez.