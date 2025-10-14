Portugália–Magyarország 2-2, Szoboszlai Dominik góljával az utolsó pillanatban sikerült egyenlíteni az idegenbeli vb-selejtezőn

futball;Magyarország;Portugália;VB-selejtező;Portugália-Magyarország;

2025-10-14 22:52:00 CEST

Jó meccs volt, a magyar futballválogatott a 8. percben vezetett a Cristiano Ronaldóval kiálló portugál válogatott ellen.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a hazaiak még nem jutottak ki a jövő évi világbajnokságra.

Bátor kezdésének köszönhetően Szalai Attila fejes góljával szerzett vezetést a nemzeti együttes. A Nemzetek Ligája-győztes portugálok az első félidő derekán az első helyzetüket gólra váltva egyenlítettek Cristiano Ronaldo révén, aki közvetlenül a szünet előtt a 225. válogatott meccsén a 143. góljával fordított a 21,. illetve a 45+3. percben, így tovább javította a saját világcsúcsait, ráadásul vb-selejtezőkön 41 találatával egyedüli rekorderré vált. A második félidőben eleinte csak kapufákig jutottak a csapatok, de a hosszabbításban Szoboszlai Dominik hosszabbításban, a 91. percben szerzett egyenlítő gólja pontot mentett a magyaroknak. Hasonlóan közeli gólt lőtt, mint amilyenek Cristiano Ronaldóéi voltak.

A magyar csapat, amely története során továbbra sem tudta felülmúlni Portugáliát, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt.

A magyarok legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lépnek pályára.