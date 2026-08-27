18 278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10 712-en jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre.
Idén a pótfelvételi eljárásban 8359-en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 6114-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben.
A jövő vasárnapi határidő lejárta után, várhatóan majd augusztus 27-én hirdetik ki a ponthatárokat.
Azok a diákok, akik jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, SMS-értesítést is kapnak eredményükről.
Alapképzésre 4453, felsőoktatási szakképzésre 1049, osztatlan képzésre 469, mesterképzésre pedig 450 hallgatót vettek fel.
Az űrlapok kitöltésére augusztus 6-án éjfélig van lehetőség, ugyaneddig az időpontig hitelesíteni is kell.
Pénteken hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, akkor dől el, hogy ki került be az általa megjelölt képzésre.
Ma végleg eldől, hogy kik azok, akik szeptembertől megkezdhetik tanulmányaikat a felsőoktatásban. Júliusban 75 ezer jelentkező már megnyugodhatott, hiszen sikeresen felvételt nyertek a kiszemelt intézménybe. Hozzájuk csatlakozhat az a további 7-9000 diák, akik a pótfelvételi eljárás során kaptak lehetőséget a továbbtanulásra.
Pótfelvételin 7-9 ezren kerülhetnek még be a felsőoktatásba - mondta az Oktatási Hivatal elnöke a köztévén.
Nyilvánosságra hozták a www.felvi.hu oldalon szerda délután az idei felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait.
Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a www.felvi.hu oldalon. Ekkor dől el, hogy a közel 8200 pótfelvételiző közül kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben.
Hétfőig és kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A pótfelvételi eljárásban egyetlen intézmény egyetlen képzését lehet megjelölni.
Több mint ötezren már biztosan megkezdhetik tanulmányaikat ősszel a Budapesti Gazdasági Főiskolán; ezzel tovább nőtt a tavalyi évhez képest a felvett hallgatók száma. Az ország legnagyobb gyakorlatorientált felsőoktatási intézménye pótfelvételit hirdet több mint 70 gazdaságtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi és informatikai alap-, felsőoktatási szak-, és mesterképzésére.
Augusztus 10-ig és kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A felvi.hu oldalon közzétett összegzés szerint a pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzését lehet megjelölni.
Ma hirdetik ki a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a www.felvi.hu oldalon. Ekkor dől el, hogy a több mint 9500 pótfelvételiző közül kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben.
Augusztus 28-án, csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a www.felvi.hu oldalon. Ekkor dől el, hogy a több mint 9500 pótfelvételiző közül kik kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben.
Ma lehet utoljára jelentkezni pótfelvételire a főiskolákra és egyetemekre..
Elérhetők a felsőoktatási intézmények által a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések, a kérelmeket augusztus 12-ig lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton.