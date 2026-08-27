Augusztus 10-ig lehet jelentkezni a pótfelvételire

Augusztus 10-ig és kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be pótfelvételi kérelmet azok a diákok, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy akik az idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A felvi.hu oldalon közzétett összegzés szerint a pótfelvételi eljárásban egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzését lehet megjelölni.