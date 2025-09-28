Életmentés gyors diagnózissal?

Évtizedek óta találkozhatunk olyan egészségügyi reklámokkal az orvosi rendelőkben, amelyek arra figyelmeztetnek férfiakat és nőket egyaránt, hogy idejében menjenek el szűrő vizsgálatra, mert a korán felismert rák gyógyítható. Ehhez természetesen szükség van az emberek egészségtudatosságának erősítésére,miközben egyre többen vannak azok, akik a mindennapi hajsza közben egyszerűen nem érnek rá arra, hogy önmagukra figyeljenek. De legalább ennyire fontos, hogy lerövidüljön a hazai egészségügyben már-már tragikus „várakozási idő”, hiszen a rák esetében minden nap számít. És mivel e rettegett betegség világszerte egyre nagyobb méreteket ölt (a 2014-es ENSZ-jelentés szerint a következő 20 évben a jelenlegi 14 millióról 22 millióra nő a várható évi megbetegedések száma), égetően szükséges a megelőzés, a korai felismerés erősítése. Ezért is reménykeltő az Oncompass Medicine Zrt. által kifejlesztett orvosi szoftver, az Oncompass Calculator.