Tavaly december óta a mostanival együtt immár hat orvosnál merült fel vesztegetés elfogadása, a szakemberek kiesése sok ezer beteg kezelését érinti.
Egyes rákbetegségeknél a mostaninál több, másoknál a jelenleginél kevesebb kemoterápiát alkalmaznak a jövőben, az immunterápiák pedig egyre nagyobb teret nyernek – hangzott el a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság hétvégi rendezvényén.
Javulást hozhat 2017 több, eddig méltányossági alapon kérhető és hosszú várólista alapján elérhető speciális gyógyszer esetében. Sok rákbeteg és Hepatitis C fertőzött juthat hozzá korszerű kezelésekhez.
Újabb kutatás bizonyítja, hogy a rákbetegség pontos megállapításának késlekedése miatt sokszor nem sikerül időben megkezdeni a megfelelő onkológiai terápiát. A Szinapszis Kft. azt vizsgálta, milyen pontokon kellene javítani az ellátást, hogy a mainál több beteg kezelése legyen sikeres.
A rákbetegek kezelésében, gyógyításában már gyors tempóban követjük a világot, de rehabilitációjuk és a menthetetlen daganatosokat és családjukat segítő hospice rendszer kiépítésében még le vagyunk maradva. Szakmai konferencia és betegfórum volt tegnap az Országos Onkológiai Intézetben a legújabb kezelés, az immunterápia megismertetésére.
A Demokratikus Koalíció foglalkozási körben elkövetett, halált okozó veszélyeztetés miatt feljelenti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (OEP) - közölte a párt szóvivője.
A betegek alig 5-6 százaléka tudja csak, hogy a diagnózis után joga lenne még egy ingyenes vizsgálatot kérni egy másik orvostól, a nyilvántartott rákbetegeknek is csak ötöde élt a lehetőséggel. Pedig a Magyar Rákellenes Liga felmérése szerint a második vizsgálatok majdnem 20 százalékában más betegséget állapítanak meg, mint először.
Évtizedek óta találkozhatunk olyan egészségügyi reklámokkal az orvosi rendelőkben, amelyek arra figyelmeztetnek férfiakat és nőket egyaránt, hogy idejében menjenek el szűrő vizsgálatra, mert a korán felismert rák gyógyítható. Ehhez természetesen szükség van az emberek egészségtudatosságának erősítésére,miközben egyre többen vannak azok, akik a mindennapi hajsza közben egyszerűen nem érnek rá arra, hogy önmagukra figyeljenek. De legalább ennyire fontos, hogy lerövidüljön a hazai egészségügyben már-már tragikus „várakozási idő”, hiszen a rák esetében minden nap számít. És mivel e rettegett betegség világszerte egyre nagyobb méreteket ölt (a 2014-es ENSZ-jelentés szerint a következő 20 évben a jelenlegi 14 millióról 22 millióra nő a várható évi megbetegedések száma), égetően szükséges a megelőzés, a korai felismerés erősítése. Ezért is reménykeltő az Oncompass Medicine Zrt. által kifejlesztett orvosi szoftver, az Oncompass Calculator.
Négyezer eurós adomány révén fürdetőágy beszerzésére nyílt lehetősége a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztályának. A rákos betegek ápolását megkönnyítő eszköz a VELUX Magyarország Kft.-t is tömörítő VKR Holding Alkalmazotti Alapítványának hozzájárulásával került az intézménybe az osztályt támogató Varázshegy Alapítvány és a VELUX Magyarország Kft. önkénteseinek közbenjárásával. A fürdetőágy jelentősen hozzájárul az utolsó stádiumú rákbetegek méltó gondozásához.
A zenei videók készítése erőt ad a fiatal rákbetegeknek, hogy végigjárják a kezelések hosszú útját - állapította meg egy amerikai tanulmány. Három héten át készített zenei videókat 11-24 éves rákbetegek egy csoportja. Mindannyian kockázatos transzplantációs kezelésen mentek keresztül. A kutatók azt tapasztalták, hogy a videók készítése közben a páciensek derűlátóbbak, alkalmazkodóbbak lettek, javult a kapcsolatuk családtagjaikkal és barátaikkal - tudósított a BBC hírportálja a Cancer című szaklapban megjelent tanulmányról.