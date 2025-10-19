Európa hátsó udvara - Négy régiónk is a legszegényebbek között

Magyarország nagyobb része – a hét NUTS2 régióból négy – a legszegényebbek közt szerepel - az Eurostat adatai szerint. Míg 2014-ben Belső-London nyugati felében majdnem tizenháromszor akkora volt az egy főre jutó GDP, mint Észak-Magyarországon vagy az Észak-Alföldön. Ez a két magyar régió az EU tíz legszegényebb területe közé tartozik, ahol az uniós átlag alig több mint negyven százalékát termelik meg az emberek. Nem sokkal jobb a helyzet a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sem: az egy főre eső GDP az uniós szint felét sem éri el, és a húsz legrosszabb közt szerepel- írja a Világgazdaság.