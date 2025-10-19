A Tisza Párt hivatalos programjában ezt olvasom: „Visszaadjuk az önkormányzatok hatásköreit, feladatait és az ehhez szükséges forrásokat. Megszüntetjük az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását.” Ez a sokak számára nagyon szépen hangzó javaslat a rendszerváltást megelőző tanácsrendszert felváltó érdemi önkormányzatiság vissza-, és az eredeti állapot helyreállítását, az „in integrum restitutiót” ígéri.
Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma a törvénytelen annektálás egyéves évfordulóján üzent: „a világ úgy döntött, hogy Ukrajna mellé áll”. A tavalyi lépést ugyanis csak két ország, Észak-Korea és Szíria ismerte el.
Jelenleg egyébként a négy régió egyike sincs teljes egészében orosz ellenőrzés alatt.
Régiónként bemutatjuk az előválasztáson induló ellenzéki jelölteket, a köztük zajló küzdelmeket. Sorozatunk befejező része az észak-alföldi versengésről szól.
Ráadásul amíg működött a "dolgozók dotálása", addig is sokkal szűkmarkúbb volt a kormány, mint más országok kabinetjei.
A világ gazdaságát nem a emzetállamként meghatározott hatalmak, hanem 29, több esetben határokon átívelő megarégió mozgatja - a CityLAB portál e vitára ingerlő megállapítása, amely az Oxford Economics adatain alapszik, nemrég szaladt körbe a világsajtón. Forman Balázs, a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának docense szerint az összkép ennél árnyaltabb.
A Nógrád-Borsod-Szabolcs-Békés alkotta kelet-magyarországi megyecsoport gazdasági mutatói alig javulnak, de Szolnok már néha kidugja a fejét.
Az egy főre jutó GDP alapján az EU 276 régiója közül Románia észak-keleti térsége az öt legszegényebb egyike: 34 százalékkal marad le az Európai Unió átlagától. Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint csupán három régiót előz meg: három bolgár térséget és egy, Franciaországhoz tartozó afrikai szigetet, Mayotte-ot.
Magyarország nagyobb része – a hét NUTS2 régióból négy – a legszegényebbek közt szerepel - az Eurostat adatai szerint. Míg 2014-ben Belső-London nyugati felében majdnem tizenháromszor akkora volt az egy főre jutó GDP, mint Észak-Magyarországon vagy az Észak-Alföldön. Ez a két magyar régió az EU tíz legszegényebb területe közé tartozik, ahol az uniós átlag alig több mint negyven százalékát termelik meg az emberek. Nem sokkal jobb a helyzet a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sem: az egy főre eső GDP az uniós szint felét sem éri el, és a húsz legrosszabb közt szerepel- írja a Világgazdaság.
A székelyföldi Kovászna megye prefektusa, Dumitru Marinescu megtámadta hétfőn a törvényszéken a Kovászna Megyei Tanács csütörtökön hozott határozatát, amelyben a megyei képviselők népszavazást írtak ki december 8-ra a fejlesztési régió kérdéséről.
Kovászna megye önkormányzata elfogadta, Maros megye önkormányzata elutasította azt a polgári kezdeményezést, hogy hogy december 8-án tartsanak népszavazást a székelyföldi megyéket magába foglaló fejlesztési régióról. Hargita megyében november 27-én döntenek a népszavazásról.
A jelenleg a nyugat-dunántúli régióhoz tartozó Nagykanizsa kórháza a több évtizedes szakmai kapcsolatok és a betegek érdekei miatt kezdeményezte, hogy egészségügyi ellátás szempontjából a dél-dunántúli régióhoz csatlakozhasson.