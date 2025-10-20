A Pécsi Tudományegyetem szenátusa Fábián Adrián jogászprofesszor rektorrá választását támogatta a grémium hétfői ülésén. A 46 éves Fábián kinevezésébe döntő szava lesz a PTE kuratóriumának.
Darázs Lénárd, az ÁJK Polgárjogi Tanszékének egyetemi tanára Borhy Lászlót váltja az ELTE élén augusztus elsejétől.
A művészeti egyetemet Koós Pál eddigi oktatási rektorhelyettes vezeti a jövőben.
A jogszabályoknak megfelelően így az erre jogosult rektorhelyettes veszi át a felsőoktatási intézmény vezetését.
A Budapesti Corvinus Egyetem közlése szerint a rektorjelölt megválasztása teljes egészében az intézmény hatásköre, ebbe a folyamatba a politikának nincs beleszólása.