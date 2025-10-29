Razzia az Iszlám Állam ellen

Egy az Iszlám Állam (IS) tagjaival szembeni rendőrségi razzia során hat személy vesztette életét Törökország délkeleti részén. A rendőrségi fellépés nyomán Diyarbakirban lövések, robbanások zaja hallatszott – jelentette egybehangzóan több török hírügynökség is. Az eddigi közlések szerint két rendőr, valamint az iszlám szélsőséges szervezet négy feltételezett tagja vesztette életét. Az akció az iszlám fanatikusok egy rejtekhelye ellen irányult.