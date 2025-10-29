Legalább 132-en meghaltak egy rendőrségi razzia következtében Rio de Janeiróban

halálos áldozatok;Brazília;Rio de Janeiro;razzia;rendőrségi razzia;

2025-10-29 22:12:00 CET

Minden idők legtöbb halálos áldozatát követelő, szervezett bűnözés elleni rendőrségi razziáját hajtották végre kedden a brazíliai városban. A hatósági beszámolók szerint a halálos áldozatok között négy rendőr volt.

Legkevesebb 132 ember vesztette életét a Rio de Janeiróban a szervezett bűnözés ellen kedden végrehajtott razziában – közölte szerdán a városi ügyészség hivatala. A hatósági beszámolók szerint a halálos áldozatok között négy rendőr volt.

Cláudio Castro helyi kormányzó kijelentette: biztos abban, hogy a műveletben kizárólag bűnözőkkel végeztek egy erdős térségben. „Nem gondolom, hogy bárki az erdőt járta volna a konfliktus napján” – mondta újságíróknak. „Az igazi áldozatok a rendőrök voltak” – fűzte hozzá. Kedden este a hatóságok még sokkal kevesebb, egészen pontosan 64 halottról számoltak be.

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében (favela), Penhában és Alemaóban a Comando Vermelho (CV) nevű bűnbanda elleni razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, helikoptereket és páncélozott járműveket is bevetettek. Mintegy 80 gyanúsítottat fogtak el a hatóságok.

A banda tagjai barikádokat emeltek a környéken, hogy megakadályozzák a biztonsági erők behatolását a területre, és a negyedek bizonyos részein drónokról bombákat is dobtak a hatóság embereire. A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában.

A BBC szerint ez volt minden idők legtöbb halálos áldozatát követelő rendőrségi razziája a városban, ahol a hatóságok évtizedek óta próbálják megfékezni a szegényebb negyedeket ellenőrző bandákat. Korábban az ENSZ emberi jogokkal foglalkozó hivatala „megdöbbentőnek” nevezte a rendőrségi akciót. Szerdán kora reggel a lakosok a meggyilkoltak holttesteit Penha egyik terére vitték, ahol egymás mellé sorakoztatták őket, hogy bemutassák, milyen kegyetlen volt a rajtaütés. A holttestek közül sokakat állítólag egy közeli domboldalról hoztak le, ahol a rendőrség szerint a halálos összecsapások többsége zajlott.