Néhány nap választ el minket az 1989-es romániai rendszerváltás évfordulójától. Több mint három és fél évtized múltán sem jutottunk el addig, hogy legalább az akkori véres fordulatot ugyanúgy nevezzük mindannyian.
Eddig egy rendszerváltást éltem át. Bár pontosabb lenne világváltást írnom, mert számomra nem csupán a politikai rendszer, hanem az egész világ megváltozott 1989 decembere után. Szinte teljesen átírta az életemet: az alkalmazkodás és idomulás iskolája után a kezdeményezés és kreativitás nevű tantárgyat kezdtem tanulni, persze a saját bőrömön.
Most adottak a külső feltételek: Európa és Amerika az ellenzéki összefogás és közös miniszterelnök-jelöltje mellett áll.
A neoliberális átmenet megélt tapasztalatai és az elitek narratívái közötti eltérés teszi érthetővé, hogy miért váltak tömegek politikailag kiábrándulttá.
A kelet-európai rendszerváltások évfordulóján külföldön rendre méltatják Mihail Gorbacsov szerepét. Otthon viszont egyre inkább támadják.
A forradalmakról nem véletlenül mondjuk, hogy felfalják gyermekeiket. Legújabbkori forradalmaink esetében sem történt ez másképpen. E forradalmak arcai idővel elkoptak: vagy ők nem tudtak a békeidőkhöz igazodni, vagy az utókor volt rendkívül hálátlan velük szemben. Talán csak Václav Havel maradt mindvégig szimbólum, de Lech Walesa, Tőkés László, Julija Timosenko, Viktor Juscsenko politikai pályája azonban nem úgy alakult, ahogyan ezekben a forradalmi napokban elképzelhető lett volna.