"Salut, dictateur!, Helló, diktátor!" (Videó)

Meglehetősen szűkszavúan számolt be a kormányfő az M1-en kétoldalú rigai megbeszéléséről David Cameron brit miniszterelnökkel. Annyit mondott csak: a britek megvitatásra alkalmas változtatásokat javasolnak az Unióban. Ezek közé sorolta a jóléti rendszerrel való visszaélés, a migráció megfékezése vagy a túlszabályozottság kérdéseit. Közben vihart váltott ki az igazságügyi miniszter mondata: Magyarország azért sem tudja befogadni a gazdasági menekülteket, mert gondoskodnia kell 800 ezer cigány felzárkóztatásáról.