Erről Karácsony Gergely főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán, kiemelve, „ez az erőteljes gesztus” sokat jelent számunkra.
Nem zárták ki Magyarországot a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő Bukaresti Kilencek (B9) országcsoportból a keddi rigai csúcstalálkozón, mint ahogyan azt keddi lapszámában a Financial Times (FT) beharangozta.
Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be a Facebook-oldalán.
Vilnius, Riga, Szentpétervár és Ravenna közönségét hódította meg a négy városban először fellépő Budapesti Fesztiválzenekar a múlt héten.
Nem sikerült a bravúr Sleisz Gabriellának, aki a nők 60 kilogrammos kategóriájában bronzmérkőzésen léphetett szőnyegre a Rigában zajló birkózó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az éremért vívott csatában ugyanis 8-0-ra kapott ki az orosz Julija Proncevicstől.
A nyilvánvaló ellentétek ellenére sikerült elfogadni egy közös nyilatkozatot az Európai Unió keleti partnerségi csúcstalálkozóján. A nagy áttörés elmaradt, a hat keleti államnak még várnia kell a vízummentességre.
Az Európai Unió keleti partnerségi csúcstalálkozójának résztvevői elmulasztották az újabb lehetőséget Európa mélyülő megosztottságának megakadályozására - állapította meg a rigai rendezvényt értékelve pénteken az orosz külügyminisztérium.
Meglehetősen szűkszavúan számolt be a kormányfő az M1-en kétoldalú rigai megbeszéléséről David Cameron brit miniszterelnökkel. Annyit mondott csak: a britek megvitatásra alkalmas változtatásokat javasolnak az Unióban. Ezek közé sorolta a jóléti rendszerrel való visszaélés, a migráció megfékezése vagy a túlszabályozottság kérdéseit. Közben vihart váltott ki az igazságügyi miniszter mondata: Magyarország azért sem tudja befogadni a gazdasági menekülteket, mert gondoskodnia kell 800 ezer cigány felzárkóztatásáról.
Orbán Viktor miniszterelnök az ukránok vízum nélküli uniós beutazását nevezte rigai keleti partnerségi csúcstalálkozó legfontosabb kérdésének, amelyet azonban nem sikerült megoldani - nyilatkozta a kormányfő.
“Hello, diktátor!” – köszöntötte az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker a Rigában pénteken rendezett uniós csúcsra érkező Orbán Viktort – legalábbis ezt állítja az AFP francia hírügynökség egy, a közelükben tartózkodó fotósa - számolt be a euronews.com.
Lettország fővárosába utazott a magyar miniszterelnök. Orbán Viktort Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke fogadta az Európai Unió keleti partnerségi csúcstalálkozóján. De a magyar kormányfő kedélyesen elbeszélgetett Milon Zeman cseh kollégájával is, sőt nevetgélt kicsit Merkel asszonnyal... legalábbis a kancellár közelében - dokumentálja a mozzanatokat a Miniszterelnöki Sajtóiroda fotósa. Azután Orbán Viktor eltűnt. Vagy elküldték a közös fotózásról. Mert a csoportképen bizony nem szerepel.
Lettország január elsején, az Európai Unió 18. országaként csatlakozik az euróövezethez. A balti állam az elmúlt években hatalmas árat fizetett azért, hogy fizetőeszközként bevezethetik a közös európai valutát, a válság után rohamosan csökkent az életszínvonal. A kemény intézkedések azonban meghozták a remélt eredményt, sikerült növekedési pályára állítani a gazdaságot, így Riga akár az euróövezeten belül is éltanulóvá válhat.