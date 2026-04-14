Ünnepel a lett főváros is, magyar nemzeti színekkel világították ki Rigában a városháza épületét

2026-04-14 11:09:00 CEST

Erről Karácsony Gergely főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán, kiemelve, „ez az erőteljes gesztus” sokat jelent számunkra.

Riga főpolgármestere különleges módon fejezte ki támogatását, magyar nemzeti színekbe boríttatta a városháza épületét, ezzel azt üzenve, hogy a lett főváros együtt ünnepli a magyarokkal a demokrácia és az európai értékek győzelmét – írja Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

Ez a látványos és egyértelmű kiállás – hangsúlyozza a főpolgármester – közös értékeink és összetartozásunk kifejezése.

Karácsony Gergely bejegyzésében leszögezi, „ez az erőteljes gesztus” sokat jelent számunkra. „Budapest nevében köszönjük Riga szolidaritását és támogatását. Városaink közösen állnak ki a szabadság, az egység és egy erős, közös európai jövő mellett”.