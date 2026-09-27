Egyelőre nem tudni, hogy ki áll az incidens mögött.
A német szövetségi ügyészség terrorizmusellenes nyomozást indított, a hatóságok szerint az incidens a külföldi és a belföldi biztonságot is érinthette.
Robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak.
Szerencsére még időben sikerült lefoglalni a szerkezeteket.
Ugyanis a becsapódáskor keletkezett robbanásban lebomlott, így nem lehet azonosítani sem.
Az óriáskerék mellett kerültek elő a szovjet és német háborús maradványok, de emiatt csak a gyalogosforgalmat terelték el.
Robbanóanyaggal való visszaélésért felelhet a román férfi, aki az interneten árulta a lövedéket.
Szerda reggel felrobbant egy polgári hasznosítású robbanószereket gyártó üzem Kelet-Kínában, az első jelentések szerint a balesetnek két sérültje van, kilenc embert nem találnak.
Az izraeli biztonságiak feltartóztattak egy hajót, amely a Sínai-félszigetről szállított rakétákhoz és aknavetőkhöz szükséges robbanóanyagot a Gázai övezetbe - közölte a ynet, a Jediót Ahronót című újság honlapja csütörtökön.