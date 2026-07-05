Intő jel a szlovák ellenzéknek a népszavazás kudarca, Robert Ficót még korai lenne leírni

Szlovákiát nem hozta lázba a közjogi méltóságok életjáradéka, érvénytelen lett a szombati népszavazás, de az lett volna a csoda, ha nem így történik. A referendum kudarca ugyanakkor látványosan bizonyítja, hogy a politikai erővonalak nem tudnak kimozdulni a holtpontról, Robert Ficót pedig még korai lenne leírni.