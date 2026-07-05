Szlovákiát nem hozta lázba a közjogi méltóságok életjáradéka, érvénytelen lett a szombati népszavazás, de az lett volna a csoda, ha nem így történik. A referendum kudarca ugyanakkor látványosan bizonyítja, hogy a politikai erővonalak nem tudnak kimozdulni a holtpontról, Robert Ficót pedig még korai lenne leírni.
Igor Matovič, a szlovákiai párt, az Egyszerű Emberek elnöke reméli, szeptember elején sikerül bizonyítania, hogy Robert Fico kormányfőnek és feleségének, Svetlana asszonynak cége és két bankszámlája van az adóparadicsomnak számító Belizében. Ficóék ezt tagadják, és jelezték, feljelentést tesznek az ellenzéki OĽaNO elnöke ellen – írta az Új Szó.
Robert Fico miniszterelnök a szlovák rádió egyik politikai vitaműsorában elmondta, Szlovákia harcolni fog az ENSZ főtitkári posztjáért. Két jelölről is szó esett – írta a bumm.sk.