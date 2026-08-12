Reiner Stach szeptember 2-án megjelenő, kommentált A kastély-kiadása nem új végső megfejtést ígér. A kézirat törlésein, javításain és narrátori trükkjein át azt mutatja meg, hogyan építette fel Franz Kafka az elérhetetlenség világát.
Hatalmas érdeklődésre számíthat az a párizsi kiállítás, amelyet kizárólag A kis hercegnek szentelnek. A gyermekirodalom remeke itthon is igazi alapmű.
Szerencsés véletlen folytán került elő Rónay György hagyatékából Tíz év (1942-1952) verstermését tartalmazó gépelt, beköttetett gyűjtemény, amelyet az író életművét bemutató sorozatban a Szent István Társulat adott ki.
Száz éve, 1913. október 8-án született Rónay György író, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész, aki egy sor világhírű művet ültetett át magyarra, egyebek mellett Rimbaud, Apollinaire, Rilke verseit. A második világháború után néhány évig parlamenti képviselő volt. Költészetét a neokatolikus irodalom alakjai ösztönözték, műveit a keresztény humanizmus hatotta át.