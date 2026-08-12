Megjelent A kastély új kommentált kiadása, valaki rájött, hogy Franz Kafka mintha az olvasás módszerét akarta volna megváltoztatni

Reiner Stach szeptember 2-án megjelenő, kommentált A kastély-kiadása nem új végső megfejtést ígér. A kézirat törlésein, javításain és narrátori trükkjein át azt mutatja meg, hogyan építette fel Franz Kafka az elérhetetlenség világát.