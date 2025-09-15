A svéd atléta a tokiói atlétikai világbajnokságon megvédte a címét, majd 6 méter 30 centimétert ugrott.
Most pedig már úgy érzi, hogy nincs előtte semmiféle határ.
Egy edzésen bekövetkezett baleset következtében lebénult Kira Grünberg, a női rúdugrás osztrák csúcstartója.
Világcsúccsal nyerte a budapesti veterán atlétikai világbajnokság rúdugró számát a 75-80 évesek kategóriájában a debreceni veterán atléta, Kurunczi Zoltán.
Megdönthetetlennek hitt, 21 éves rekordot adott át a múltnak a francia Renaud Lavillenie, amikor szombaton, Donyeckben túlszárnyalta Szergej Bubka, a rúdugrás valaha volt legnagyobb klasszisának eddigi fedett pályás csúcseredményét (1993. február 21, 6,15 méter).