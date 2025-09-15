Újabb világcsúcsot ugrott Armand Duplantis, egy centiméterrel megdöntötte a saját rekordját

svéd;Tokio;világcsúcs;rúdugrás;atlétikai világbajnokság;Armand Duplantis;

2025-09-15 17:36:00 CEST

A svéd atléta a tokiói atlétikai világbajnokságon megvédte a címét, majd 6 méter 30 centimétert ugrott.

A svéd Armand Duplantis imponáló versenyzéssel megvédte címét, 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapjának csúcspontjaként. Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. A finálé kezdődött a legkorábban, a programot nem véletlenül alakították így, hiszen egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól, azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

A döntőről mindent elmond, hogy az 5,95 méteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Armand Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 6,10-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 6,20 méteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.

Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 6,30 méteren, egy centivel megemelve a budapesti Gyulai Memorialon augusztus 12-én elért világcsúcsát. A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Armand Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.