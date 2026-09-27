Mike Leigh Tender Loving Care című filmje kapta a 74. San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Kagylót. A 83 éves brit rendező a forgatókönyvért is díjat kapott, Kate O'Flynn pedig megosztva nyerte el a legjobb főszereplőnek járó Ezüst Kagylót.
Sigourney Weaver amerikai színésznő kapja idén a San Sebastian-i filmfesztivál különdíját, a Donostia-díjat, közölte a rangos A-kategóriás fesztivál.
A 62. San Sebastianban rendezett filmfesztivál minden tekintetben szokásosan jó volt: a szervezés, a művészi színvonal, a témák sokszínűsége, nem szólva a tipikusan spanyol vendégszeretetről, amelyhez könnyű hozzászokni. Igazság szerint a díjakat meg kellene kétszerezni, annyi kiváló filmet láttunk. Igaz, épp némelyik díjazott kétséget hagy érdemei felől. Ilyen rögtön az argentin-spanyol produkcióban készült legjobb európai filmnek talált Relatos Salvaies (Vad történetek), Demián Szifrón mozija.
Gerő Marcell Káin gyermekei című filmjét meghívták a San Sebastian-i Filmfesztivál Új Rendezők szekciójába. A fesztiválon ötven kelet-európai filmet láthat a közönség, köztük nyolc magyar alkotást. Gerő Marcellt filmje bemutatója alapján máris úgy emlegetik, mint kategóriájának egyik esélyesét. A vetítés után a helyszínen a Népszava kérdéseire válaszolt Gerő Marcell és a film producere, László Sára.