Több jó film, mint díj San Sebastianban

A 62. San Sebastianban rendezett filmfesztivál minden tekintetben szokásosan jó volt: a szervezés, a művészi színvonal, a témák sokszínűsége, nem szólva a tipikusan spanyol vendégszeretetről, amelyhez könnyű hozzászokni. Igazság szerint a díjakat meg kellene kétszerezni, annyi kiváló filmet láttunk. Igaz, épp némelyik díjazott kétséget hagy érdemei felől. Ilyen rögtön az argentin-spanyol produkcióban készült legjobb európai filmnek talált Relatos Salvaies (Vad történetek), Demián Szifrón mozija.