Mike Leigh filmje nyerte az Arany Kagylót San Sebastiánban

San Sebastian-i Filmfesztivál;Mike Leigh;

2026-09-27 10:00:00 CEST

Mike Leigh Tender Loving Care című filmje kapta a 74. San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Kagylót. A 83 éves brit rendező a forgatókönyvért is díjat kapott, Kate O'Flynn pedig megosztva nyerte el a legjobb főszereplőnek járó Ezüst Kagylót.

A Tender Loving Care két barátnő, Amy és Rosie történetét követi, akik mindketten szociális munkások, és nap mint nap kiszolgáltatott emberekről gondoskodnak, miközben saját életükben is veszteségekkel, öregedéssel és magánéleti válságokkal szembesülnek. A 107 perces filmben Kate O’Flynn, Alice Bailey Johnson, Marion Bailey és Paul Jesson játssza a főbb szerepeket. Leigh ismét a rá jellemző társadalmi realizmussal és fekete humorral közelít ahhoz a kérdéshez, ki gondoskodik azokról, akik másokról gondoskodnak.

A film sikere azért is különösen hangsúlyos, mert Leigh korábban arról beszélt a Guardiannek: egészségi állapota miatt valószínűleg ez lesz az utolsó játékfilmje. A rendező myositisben, krónikus izomgyulladással járó autoimmun betegségben szenved, és úgy fogalmazott, egy újabb film elkészítése már valószínűleg nem lenne lehetséges számára.

Az Ira Sachs vezette zsűri különdíját Ah Biao Border című filmje kapta, a legjobb rendezésért járó Ezüst Kagylót Amanda Kernell nyerte a Brace Your Heart című filmmel. Kate O’Flynn a legjobb főszereplő díján Asta Kamma Augusttal osztozott, Javier Cámara pedig a 5 More Minutes című filmben nyújtott alakításáért kapta a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést.

A fesztivál közönségdíját Javier Calvo és Javier Ambrossi La bola negra című filmje nyerte, a legjobb európai film közönségdíját pedig Yuval Abraham és Rachel Szor NAZA című alkotása kapta. A Donostia életműdíjakat idén Werner Herzog és Naomi Watts vehette át.