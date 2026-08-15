Amatőr magyar régészet apály idején: Melyiket vihetem haza, a mamutfogat vagy a második világháborús motort?

Legalább egyszer az életben mindenki felteszi magának a kérdést: ha mamutfogat találok, vajon hazavihetem-e? A hőség miatti alacsony vízállás újra aktuálissá tette, hogy arról beszéljünk, mi a teendő a talált leletekkel. A kérdésben segítségünkre volt Fullár Zoltán régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete feltárási főosztályának vezetője.