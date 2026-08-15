Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár felszólította a Vidnyánszky Attila vezette múzeumfenntartó alapítványt a halaszthatatlan lépésekre, köztük az igazgató kompetenciájának a vizsgálatára.
Legalább egyszer az életben mindenki felteszi magának a kérdést: ha mamutfogat találok, vajon hazavihetem-e? A hőség miatti alacsony vízállás újra aktuálissá tette, hogy arról beszéljünk, mi a teendő a talált leletekkel. A kérdésben segítségünkre volt Fullár Zoltán régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete feltárási főosztályának vezetője.
Méltányosabb körülmények között folytatnák azt a munkát, amelyet évtizedekkel ezelőtt elkezdtek. Az elvándorlás megállításához jelentős béremelés kellene.
Visszatérhetnek a fővárosba az Esterházy-kincsek – erről beszélt a Népszavának az intézmény főigazgatója, Cselovszki Zoltán. Két államtitkár is megerősítette: a Tisza-kormány prioritásként kezeli az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját, a több mint 1800 (!) kölcsönben lévő műtárgy közül egyik sem jelentős darab.