Szinte semmi nincs rendben az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben, ahol még műtárgyak is veszélybe kerültek

vizsgálat;Vidnyánszky Attila;Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet;Bodolay Géza;Sári Zsolt;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-08-15 20:17:00 CEST

Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár felszólította a Vidnyánszky Attila vezette múzeumfenntartó alapítványt a halaszthatatlan lépésekre, köztük az igazgató kompetenciájának a vizsgálatára.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben (OSZMI) feltárt hiányosságok nem várhatnak tovább – írta hivatalos Facebook-oldalán Sári Zsolt. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkára a tárcánál még júniusban elrendelt vizsgálatról kiemelte, hogy a jelentések súlyos képet rajzolnak ki.

„Jelentősen csökkent a szakképzett munkatársak létszáma, miközben visszaesett a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési munka. Gondok mutatkoztak a tudásátadásban, a vezetői működésben és az állományvédelemben is. Több raktár és műtárgytároló állapota nem felel meg a hosszú távú megőrzés követelményeinek” – szögezte le Sári Zsolt, aki a megállapítás előzményeiről azt írta, hogy több szakmai jelzés is érkezett az OSZMI működésével kapcsolatban, ezért a minisztérium – amint arról mi is beszámoltunk – rendkívüli szakfelügyeleti vizsgálatot rendelt el.

Három, egymástól független szakfelügyelő tekintette át a dokumentumokat, járta be a raktárakat, és készített interjúkat a vezetőkkel és munkatársakkal. A feltártak alapján javasoltuk Bodolay Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát – hangsúlyozta az államtitkár.

A posztból az is kiderült, hogy a jelentéseket és a minisztérium szakmai javaslatait 2026. augusztus 6-án megküldték az intézmény fenntartójának, a Vidnyánszky Attila vezette Színház- és Filmművészetért Alapítványnak, amely azokat augusztus 12-én átvette. – Most a fenntartón a sor, hogy megtegye a szükséges lépéseket. A magyar színháztörténeti örökség megérdemli, hogy szakmai hozzáértéssel és felelősséggel működő intézmény őrizze – tette hozzá Sári Zsolt.

Emlékezetes, az említett vizsgálatot az OSZMI mellett az MNM KK Országos Széchényi Könyvtárnál, az MNM KK Iparművészeti Múzeumnál, az MNM KK Magyar Természettudományi Múzeumnál is elrendelték. Azokban az intézményekben már július végén megtörtént a vezetőváltás. Mi is megírtuk, hogy Gerencsér Judit lett az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum és Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója.