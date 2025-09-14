„Orbán Viktor tudta, hogy hisztériát kell kelteni, és intézményi szinten le kell fojtani a demokrá­ciát”

A válságba került neoliberalizmussal szemben a radikális, populista jobboldali politika nem jelent alternatívát, mivel annak csupán egy mutánsa. Úgy is mondhatnánk, populista köntösben jobban eladható a globális neoliberalizmus. A nemzetállamiságot hirdető Orbán-rendszer szintén a nemzetközi termelőtőkét szolgálja, hatalma érdekében a demokrácia, a politikai tér szűkítésével. A demokratikus intézményrendszert óvó és az azt korlátozó formációk küzdelme során elmaradnak azok a reformok, amelyek előrelépést, válságkezelést jelentenének. Így vélekedik a nyugati világról és hazánkról Scheiring Gábor társadalomkutató, a milánói Bocconi Egyetem munkatársa, volt zöldpárti országgyűlési képviselő, akit az elmozdulás reális irányairól és a vákuumba került ellenzék kitörési lehetőségeiről is faggattunk.