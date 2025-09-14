Mire lenne szükség ahhoz, hogy a liberális demokrácia tartósan meg tudja védeni magát az illiberális szélsőségektől? Erre a kérdésre keresi a választ Scheiring Gábor közgazdász, szociológus, volt országgyűlési képviselő, a Georgetown University Katar tanára egy nemrégi írásában, amely Miért veszít újra és újra a demokrácia az illiberalizmussal szemben címmel jelent meg az Új Egyenlőség oldalán. A szerzővel helyzetértékelése és a megoldási lehetőségek kapcsán beszélgettünk.
A válságba került neoliberalizmussal szemben a radikális, populista jobboldali politika nem jelent alternatívát, mivel annak csupán egy mutánsa. Úgy is mondhatnánk, populista köntösben jobban eladható a globális neoliberalizmus. A nemzetállamiságot hirdető Orbán-rendszer szintén a nemzetközi termelőtőkét szolgálja, hatalma érdekében a demokrácia, a politikai tér szűkítésével. A demokratikus intézményrendszert óvó és az azt korlátozó formációk küzdelme során elmaradnak azok a reformok, amelyek előrelépést, válságkezelést jelentenének. Így vélekedik a nyugati világról és hazánkról Scheiring Gábor társadalomkutató, a milánói Bocconi Egyetem munkatársa, volt zöldpárti országgyűlési képviselő, akit az elmozdulás reális irányairól és a vákuumba került ellenzék kitörési lehetőségeiről is faggattunk.
Scheiring Gábor „Egy demokrácia halála” címmel könyvet írt az Orbán-rendszerről. A kötet új definíciót ad a rezsimről, miközben annak társadalmi hátterét is újrarajzolja.
Normál esetben a sport mellékes téma a választási kampányokban. Nyilván így lenne ez most is, ha Orbán Viktor kormánya nem nyilvánította volna stratégiai ágazattá a sportot, s nem öntené bele a milliárdokat. De minthogy a miniszterelnököt ragályos betegségként taglózta le a stadionépítési láz, a sport ezúttal a választási kampány slágertémájává lépett elő.
Az Együtt-PM véleménye szerint a paksi bővítésre felvett hitellel Orbán Viktor "egy hatalmas devizaadós családot csinál az országból" – jelentette ki keddi budapesti sajtótájékoztatóján Scheiring Gábor. Az ellenzéki politikus, független parlamenti képviselő azt mondta: a beruházással a miniszterelnök egymillió forintos sárga csekket küld minden egyes magyar családnak.
Az Országgyűlés számvevőszéki és költségvetési bizottságának ellenőrző albizottsága a tervek szerint ma délután hallgatná meg a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési gyakorlata miatti botrány kirobbantóját. Horváth András azonban úgy értesült, a fideszesek nem mennek el, úgyhogy határozatképtelen lesz a bizottság.