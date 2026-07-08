Schneller Domonkos nem jelölteti újra magát a Magyar Kerékpáros Szövetség csütörtöki tisztújító közgyűlésén. Ésik Róbert és Lehoczki Gábor közül kerülhet ki az új elnök a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen rendezendő voksoláson.
A másfél méteres előzési oldaltávolság mellett a sportkerékpáros fogalmát is beleírná az új KRESZ-be a Magyar Kerékpáros Szövetség, amelynek új elnökével, Schneller Domonkossal a magyar kerékpársport jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. Szerinte csökkenteni kellene a sportág belépési korlátait: egy U15-ös gyerek versenyzésre alkalmas bringája 400-500 ezer forintnál kezdődik, ami a legtöbb család számára megugorhatatlan. Interjú.