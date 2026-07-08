Újabb fideszes sportvezető távozik, Schneller Domonkos nem indul újra a kerékpáros szövetség elnöki posztjáért

tisztújítás;Magyar Kerékpáros Szövetség;Schneller Domonkos;

2026-07-08 19:36:00 CEST

Schneller Domonkos nem jelölteti újra magát a Magyar Kerékpáros Szövetség csütörtöki tisztújító közgyűlésén. Ésik Róbert és Lehoczki Gábor közül kerülhet ki az új elnök a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen rendezendő voksoláson.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójaként is dolgozó Schneller Domonkos néhány hónap alatt a harmadik Fideszhez köthető sportvezető, aki távozik egy sportági szövetség éléről. Korábban Kósa Lajos visszalépett a korcsolyaszövetség elnöki tisztségétől, Lázár János pedig lemondott a teniszszövetség éléről.

Lapunk szerdán úgy értesült, Schneller – aki 2018 és 2022 között a Miniszterelnökség helyettes államtitkára volt, korábban pedig a Fidelitas alelnökeként is tevékenykedett – nem indul újra a tisztségért, ezért írásban kérdést küldtünk neki. Végül 19 óra előtt néhány perccel arról tájékoztatta a Népszavát, információnk helyes.

„Kedves tagság! Kedves kerékpáros közösség! Tisztelettel tájékoztatlak benneteket, hogy a holnapi tisztújító közgyűlés gördülékenyebb lebonyolítása érdekében a mai nappal a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöki tisztségéről lemondok. Szeretném tudatni veletek, hogy az előttem álló megnövekedett egyéb feladataim miatt nem tudnék annyi energiát fordítani a szövetség ügyeire, mint amennyi szükséges, ezért úgy tartom tisztességesnek, ha az elnöki posztért nem indulok újra. Tudomásom szerint két jelölt is vállalkozik a vezetésre, akiknek sok sikert kívánok. Remélem, hogy olyan elnökség veszi át a sportág működtetését, amely további viszálykodás helyett a béketeremtésért dolgozik. Voltak olyan célkitűzések, amelyeket nem tudtam maradéktalanul teljesíteni, ugyanakkor büszke vagyok rá, hogy elindultunk az utánpótlás-nevelés támogatása és a szolgáltató szövetség megteremtése felé. Kívánom, hogy a jó gyakorlatok folytatódhassanak, a javítandó területek pedig sikeresebbek legyenek az új időszakban!” – olvasható abban a levélben, amit a 169 tagszervezet mellett a Népszavának is elküldött.

Visszalépése nem váratlan, az elmúlt hónapokban a sportág több ismert szereplője is nyílt levélben bírálta a szövetség működését: a kritikák többek között az utánpótlás-nevelés hiányosságait, a szakmai döntéshozatal háttérbe szorulását, a forrásfelhasználás átláthatatlanságát, valamint a versenyrendszer és az edzői életpályamodell problémáit érintették.

A változás iránti igény már a szervezet május 19-i közgyűlésén is érzékelhető volt. A 169 fős tagságból közel százan jelentek meg, és már akkor napirendre kerülhetett volna a tisztújítás. A változást sürgetők 47-46-os arányban meg tudták választani saját jelöltjüket levezető elnöknek, ám a tisztújítás napirendre vételéről szóló szavazáson végül három vokssal többen támogatták az elhalasztást.

Ésik Róbert az egyik jelölt

Az elmúlt hónapokban több jelölti kör is aktivizálta magát. Az egyik elnökaspiráns a közgazdász végzettségű Ésik Róbert, az Ernst & Young Tanácsadó Kft. partnere, aki 2014-től közel 8 éven keresztül irányította a Nemzeti Befektetési Ügynökséget.

Lapunk birtokába került egy húszoldalas dokumentum, amelyben Ésik és csapata – az elnökségbe és a felügyelőbizottságba pályázó jelöltekkel együtt – ismerteti programját. A támogatók között több ismert gazdasági szereplő is megtalálható, köztük Giacomo Pedrazzini, a Kométa ügyvezetője és fő tulajdonosa, Czikora Tamás, a Mol mobilitási üzletágának igazgatója, valamint Varga Balázs, aki korábban a gyöngyösi Giant kerékpárgyár és a Hungaroring gazdasági vezetőjeként is dolgozott. Információink szerint Ésik és 11 fős csapata kedden leadta a jelöléshez szükséges dokumentumokat az MKSZ irodájában.

Lehoczki Gábor is elnök szeretne lenni

Lapunk megismerhette a másik elnökjelölt Lehoczki Gábor bemutatkozó anyagát is. A gazdaságfejlesztési és reorganizációs szakember korábban az állami MFB-csoportnál is dolgozott, jelenleg a tajvani Chi Fu Investment Group nemzetközi befektetési alap európai igazgatója.

Lehoczki háromoldalas helyzetértékeléséből nem derült ki, kikkel dolgozna együtt, egyik forrásunk szerint az elnökjelöltségéhez szükséges dokumentumokat is majd csak csütörtökön, a helyszínen fogja leadni. Forrásunk szerint – Ésikhez hasonlóan – őt is több tucatnyi klub támogatja ambícióiban. Az egyik őt támogató informátorunk úgy véli, sokan tőle várják a sportágon belüli megbékélést, lévén az elmúlt hónapokban a Tour de Hongrie főszervezője, Eisenkrammer Károly heves vitákat folytatott a visszalépő Schneller Domonkossal.

Forrásaink egyetértenek abban, az elmúlt hetekben valamennyi jelölti kör intenzíven kereste a tagszervezeteket, hogy megszerezze azok támogatását. Arra számítanak, hogy a májusi közgyűléshez képest ezúttal még többen jelennek meg, és könnyen elképzelhető, hogy ismét néhány szavazat dönthet arról, milyen vezetés irányítja a következő években a magyar kerékpársportot.