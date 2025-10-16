Rubint Rékával együtt azt ígéri, hogy politikamentes lesz.
Országszerte már 21 helyőrségben, most éppen Gödöllőn várják az önkénteseket, akik a „Szeretem, megvédem!” című toborzókampány hatására készek fegyvert ragadni.
Teljes erőből vetette bele magát az edzésekbe, és nagyon elszántnak tűnik.
Most a legmagasabb szintű végrehajtási bírságot is be kell fizetnie.
Orbán Áront egy éve sem, tavaly májusban választottak be, ráadásul öt évre szóló mandátumot és havi 50 ezer forintos tiszteletdíjat kapott.
A beszélgetős műsor holland eredetije, a The Story of My Life Németországban és Lengyelországban is sikert aratott korábban: a nézők díjazták, hogy maszkmesterek egy adáson belül kétszer is megöregítettek híres párokat.
Schobert Norbert visszavonul, nem tart több edzést. A jövőben kizárólag üzletemberként dolgozik és több időt szeretne tölteni a családjával - írja a Blikk.
Facebook-bejegyzésben ment neki Schobert Norbinak egy szegedi orvos, Patay Gábor - szúrta ki a Blikk. A fitneszguru nem hagyja annyiban a dolgot, ötmillió forintot akar kiperelni jó hírnév megsértéséért.
Schobert Norbi "vegyjeles" elszólása után egyre többen támadták a fitneszgurut, egy gyűlöletcsoport is létrejött a Facebookon, ahol már nem csak őt, de a családját is ócsárolták. Norbi összesen egymillió forintot ajánlott fel azoknak, akik segítenek neki lebuktatni a csoport létrehozóit.
Benke László kórházba került, miután rosszulléte miatt orvoshoz fordult - számolt be a hírről a bulvársajtó még szerdán. A Bors már akkor azt rebesgette, hogy a mesterszakács szervezetét az őt ért támadások viselték meg, amik az utóbbi időben az interneten keringtek róla. Schobert Norbi Facebook-oldalán írt bejegyzése is ezt erősíti, a fitneszguru szerint ugyanis a Benke Laci bácsit támadó gasztrobloggerek "ocsmány, becsmérlő kritikái" juttatták "a szakács Világbajnokot" kórházba.
Schobert Norbi egy videóinterjúban mesélt bulgáriai tapasztalatairól, de nem volt elájulva az országtól, azt mondta, olyan érzése volt, mintha "Ózdon volna tenger". Majka, az ózdi fenegyerekként híressé vált rapper nem hagyta szó nélkül, hogy szülővárosát cikizték, Facebook-oldalán keményen visszavágott a fitneszgurunak.
Az MNB mától átmenetileg felfüggesztette a Norbi Update Lowcarb részvények kereskedését, mivel a kibocsátó megsértette a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat. A moratórium a jegybank által előírt rendkívüli, illetve rendszeres tájékoztatás Norbi Update Lowcarb Nyrt. általi közzétételéig marad érvényben.
Az MNB ma közzétett határozatában összesen mintegy 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Norbi Update Lowcarb Nyrt.-re, mivel az több esetben nem tett maradéktalanul eleget a jogszabályokban előírt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének. A jegybank figyelmeztette továbbá a társaságot – a tőkepiac biztonságos és átlátható működését garantáló – tájékoztatási kötelezettségei jövőbeni betartására.
Hazugsággal vádolják a brit dietetikusok a fitneszgurut - írja a Bors. Schobert Norbert azt írta, a BDA beválasztotta az Update-et az Eating well, Living well programba, de a britek szerint erről szó sincs.
A fitneszgurut egy közeli ismerőse lopta meg, a telefonon pótolhatatlan fotók vannak. Schobert Norbi a megtalálónak félmillió forintot ígér - derült ki a Facebookon közzétett bejegyzéséből.
Tőzsdei bevezetése óta harmadára esett Schobert Norbi részvényeinek értéke, és Andre Agassi is kifarolt közös üzletükből - írja a Bors.
Nagy csend övezte a Norbi Update Lowcarb Nyrt. és André Agassi között 2014 szeptemberében létrejött együttműködést, ezért a Velvet megkereste teniszcsillag menedzsmentjét, hogy mi a helyzet Agassi Update-tel kötött szerződésével.
Nyugodt délutánnak indult, aztán hatalmas bosszúsággal zárult. Schobert Norbert fitneszguru autója csúnyán összetört egy fővárosi, XIII. kerületi karambolban - számolt be a Bors.
A fitneszguru leleplező könyvet tervez piacra dobni augusztus elején, amelyben nyilvánosságra hozza az elmúlt évek kutatásait. Norbi ugyanis a kalóriák nyomába eredt, és utánajárt többek között annak is, hogy mi alapján állapítják meg egy étel kalóriaértékét - írja a Blikk.
Tóth Vera már tavaly október óta próbál lefogyni Norbi módszereivel. A cél az volt, hogy ez év tavaszáig már csak hetven kilót nyomjon, az énekesnő azonban nem sokat változott tavaly óta, szinte semmi nyoma a fogyókúrának. A fitneszguru márpedig mindent megpróbált, most azonban csalódottan fakadt ki a Borsnak.
Különös, ha egy felhőtlenül boldog, 13 esztendeje tartó házasságról, egy mintaszerűen idillinek látszó családról még őszintébb képet kapunk - írja a Bors.
Az énekesnő évek óta küzd a pluszkilókkal, mégsem látszik az eredménye. Schobert Norbi már többször próbált Verán segíteni, de most bajban van, az énekesnőn ugyanis nem mutatkoznak a diéta eredményei - írja a Bors.