Schobert Norbi: "kórházba juttattátok Benke Laci Bácsit!"

Benke László kórházba került, miután rosszulléte miatt orvoshoz fordult - számolt be a hírről a bulvársajtó még szerdán. A Bors már akkor azt rebesgette, hogy a mesterszakács szervezetét az őt ért támadások viselték meg, amik az utóbbi időben az interneten keringtek róla. Schobert Norbi Facebook-oldalán írt bejegyzése is ezt erősíti, a fitneszguru szerint ugyanis a Benke Laci bácsit támadó gasztrobloggerek "ocsmány, becsmérlő kritikái" juttatták "a szakács Világbajnokot" kórházba.