Ilyenek leszünk, ha leszünk? – Friderikusz visszatért a képernyőre

Négy év szünet után tért vissza a televízió képernyőjére Friderikusz Sándor az RTL Klubon, és az Életünk történetével duplán biztosra ment. A beszélgetős műsor holland eredetije, a The Story of My Life Németországban és Lengyelországban is sikert aratott korábban: a nézők díjazták hogy maszkmesterek egy adáson belül kétszer is megöregítettek híres párokat, hogy képzeljék el, milyen lesz a (közös) jövőjük, ha megérik. Az Életünk története első főszereplője, a fitneszguru házaspár, Schobert Norbi és Rubint Réka nem zárkózott típus, életük sok mozzanatát megosztották már a médiával – könnyű kérdezni őket. Az is kétségtelen, hogy nagyon szeretik egymást, a bulvárlapokból „idealizáltnak, konstruáltnak” tűnő kép – ahogy Fridi felvetette az adásban – közel állhat a valósághoz. Nagy konfliktusok a képernyő előtt – mutatva, elbeszélve – tőlük nem várhatók. A jövő ábrándjainak megfogalmazása mellett (közös séta negyven év múlva) látszólag így Friderikusznak az ő tizenkilenc éves közös történetük összefoglalása maradt, de a figyelmes néző ennél valamivel többet kapott. Először is azt a tanulságot: egy két évtizede összecsiszolódott pár jobban érti egymás hangsúlyait, megjegyzéseit – az olyanokat is, amelyek egy figyelmes, empatikus kérdező fülét is megütik. Schobert Norbi többször macsóskodott szóban – feleségét a maszkos öregítés után is ágyba vinné, Rubint Réka fenekébe szeretett bele, a férfi akkor érdekes, ha másokkal flörtöl, stb. –, miközben más mondataiból arra lehetett következtetni: a „kakaskodása” valahol az ego trip és a külvilágnak szóló show között helyezhető el. A második (nem új) következtetés: Schobert Norbi fitneszguruságának hajtóereje részben a felmenők életmódjához, egészségi állapotához kötődik: Norbi erősen tart az elhízástól, az ehhez kapcsolódó 2-es típusú diabétesztől. (Korábbi, botrányt kavaró kijelentései – például a szülés után túlsúlyos nőkről – erre a félelmére vezethetők vissza.) És persze részben ahhoz kötődik, hogy megtalálta Rubint Rékában a legjobb barátját, akinek mégiscsak a tekintete, mosolya, kisugárzása fogta meg. Rubint Réka nemcsak érzelmességét, könnyeit, hanem a humorát is megmutatta az adásban. A maszkmesterek idealizált „jövőbe” vitték a párt – amiből a fogazat „öregítése” kimaradt. Fridi hozta a rutinos kérdező szerepét, mindössze a felvezetőjében volt kivetnivaló. „Gazdagok és sikeresek, ezért megosztók” – mondta. Ez tévedés: ezért inkább irigyeltek. No meg a mindent kibíró szerelmükért.