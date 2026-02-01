A Kingdom című előadásból bárki megértheti a férfit, akivel együtt él, legyen az apja vagy a társa, máshogy fog rá nézni, mint azelőtt

A férfiakkal kapcsolatban még mindig számos sztereotípia él, miszerint nekik mindent tűrniük kell, semmin sem problémázhatnak, nem kérhetnek segítséget, sőt a nehéz helyzetekben példát is kell mutatniuk. Szabó Veronika színész (képünkön), rendező ezt a berögződést szeretné felülírni azzal, hogy megrendezi hat hatvan év feletti férfival a Kingdom (Királyság) című szöveg-, mozgás-, tánc- és érintésalapú darabját a Trafóban, így demonstrálva a közönségnek, hogy a férfiak is elmondhatják, mi nyomja a lelküket – akár egymásnak, akár másoknak.