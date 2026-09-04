Sérülnek a segítő kutyák gazdáinak jogai

Bár a segítő kutyák alkalmazásának feltételei az elmúlt években javultak, a jogszabály nem rendelkezik arról, miként ellenőrzik az előírások betartását - állapította meg Székely László alapjogi biztos a négy évvel ezelőtt hatályba lépett rendelet gyakorlati utóéletét vizsgálva. A segítő kutyák alkalmazását szabályozó rendelet és alkalmazása továbbra sem felel meg a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben rögzített, Magyarországon is törvénnyel kihirdetett normáinak.