Ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés.
A mentőkutyák pedig egy cseppet sem bánják ezt.
Az illetékes miniszterek közbenjárását kérte az alapvető jogok biztosa annak érdekében, hogy feloldják a fogyatékossággal élőket segítő kutyák alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi ellentmondásokat. Az érintettek elismerték a változtatás szükségességét.
Bár a segítő kutyák alkalmazásának feltételei az elmúlt években javultak, a jogszabály nem rendelkezik arról, miként ellenőrzik az előírások betartását - állapította meg Székely László alapjogi biztos a négy évvel ezelőtt hatályba lépett rendelet gyakorlati utóéletét vizsgálva. A segítő kutyák alkalmazását szabályozó rendelet és alkalmazása továbbra sem felel meg a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben rögzített, Magyarországon is törvénnyel kihirdetett normáinak.