Magyarországon nincs stabil jövőjük a halmozottan sérült gyerekeknek, mert szakadozott a védőháló, így egy budapesti édesanya hatalmas elhatározásra jutott. Egy éven át kutatott, számos szempontot tartott szem előtt, az ellátástól az időjárásig mindent mérlegre tett, mire Svájc mellett döntött. A merész terv megvalósításához közösségi összefogásra és tízmillió forintos kezdőtőkére van szükségük.
A piros autóban ülő sofőr nem adott elsőbbséget a gyereknek: elsodorta, majd sorsára hagyta a lányt.
Egyelőre nem tudni miért akadt össze két autóval a csemetéket szállító kisbusz.
Több mint öt órán át nem láttak el egy fejsérült két és féléves gyereket a miskolci, megyei kórház gyermekambulanciáján. Hiába volt ügyeletes az intézmény a portáson és egy nővéren kívül nem volt orvos, aki megnézhette volna az újonnan érkezőket. Az esetről a Pesti Bulvár és a hétfői “Egyenes beszéd” is beszámolt. A történetet maga a gyermek édesapja, Veres Gábor újságíró mesélte el.
Két ember a helyszínen meghalt abban a közlekedési balesetben, ami a 4-es úton történt Cegléd és Ceglédbercel között.