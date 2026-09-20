Órákon keresztül ellátás nélkül maradt a kisfiú - Az édesapa meséli

Több mint öt órán át nem láttak el egy fejsérült két és féléves gyereket a miskolci, megyei kórház gyermekambulanciáján. Hiába volt ügyeletes az intézmény a portáson és egy nővéren kívül nem volt orvos, aki megnézhette volna az újonnan érkezőket. Az esetről a Pesti Bulvár és a hétfői “Egyenes beszéd” is beszámolt. A történetet maga a gyermek édesapja, Veres Gábor újságíró mesélte el.