Már meg is van a futball-vb első mesterhármasa

Shakira;labdarúgó-világbajnokság;futball-vb 2026;

2026-06-11 21:45:00 CEST

Nincs még egy olyan zenei műfaj, mint a futballhimnusz. Amihez elég, ha gyakorlatilag mindig ugyanarról szól, ha a dallam energikus és ha van benne egy lehetőleg könnyen skandálható refrén.

Mégis, kevés olyan zenei műfaj van, amelyen ekkora felelősség van, hogy mennyire sikerül jól. 1990-ig – bár a maguk módján léteztek úgynevezett futballhimnuszok – nem is volt szokása a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA), hogy különösebb energiát fektessen abba, mi fog szólni a stadionban. De aztán az idők során kiderült, egy jól elcsípett, fülbemászó dal túljut a falakon is: az évekig zenei toplistákon sátrazó, egyes előadóknak világhírnevet hozó számok népszerűsége bebizonyította, van, ami a hangsebességnél is gyorsabban terjed. Például az, amikor egy nyertes meccs után a szurkolók skandálják az aktuális himnuszt.

Épp ezért, pont amennyire jól jöttek Mariah Careynek a karácsonyi dalok, olyan lehetőség ez egy előadónak arra, hogy kvázi örökre bebetonozza nevét a zeneiparba. Ilyen volt Ricky Martinnak is a Cup of Life (La Copa de la Vida) című dal az 1998-as franciaországi világbajnokságon. A Puerto Ricó-i énekes azt a soron következő Grammyn is előadta, amelyet azóta is a legjobb fellépések között emlegetnek a díjátadó történetében.

Idén Shakirát érte a megtiszteltetés, hogy egy nevével fémjelzett dal folyjon majd a csapból is a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság megnyitójától kezdve július 19-ig, a döntő napjáig. Shakira mondhatni a futballhimnuszok Mariah Carey-je, mesterhármasa van belőlük, tekintve, hogy a 2010-es dél-afrikai tornán kívül még a nevéhez fűződik a 2014-es brazíliai torna dala is. A műfaj sajátosságaiból fakadóan pedig az alapkoncepción nem is kellett sokat variálnia. Ami 2010-ben a Waka Waka, 2014-ben a La La La volt, az 2026-ban a Dai Dai. Utóbbi csupán két héttel a videoklip premierje után 110 millió megtekintésnél tart és már akkor is biztosan jól jár az ezt kísérő hírveréssel az énekesnő, ha csak töredékét éri el a 2010-es Waka Waka 4,5 milliárdos nézettségének. Nem is biztos, hogy képes lesz túlszárnyalni a dél-afrikai világbajnokság himnuszát, tekintve, hogy azt minden idők egyik legnépszerűbb dalaként emlegetik. Ezt többek között az is bizonyítja, hogy a 2022-es katari világbajnokság idején 12 év után került fel a Billboard top 100-as listájára. (Amivel gyakorlatilag népszerűbb lett, mint a bajnokság hivatalos Hayya, hayya című száma.) A kolumbiai Shakira, a nigériai énekes Burna Boy társaságában adja majd elő az Estadio Aztecában az öt különböző nyelvet ötvöző Dai dai (olaszul “gyerünk”) című dalt. Ez is egy tudatos vállalása a FIFA-nak, hogy minél több nemzetet képviselő himnusz szülessen. Elvégre, egy ilyen dal esetében nincs is szükség másra.