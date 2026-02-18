Hat síelő tartózkodási helyét sikerült meghatározni, ők túlélték a lavinát és várják a mentést.
A mentőszolgálatok a helyzet súlyosságát hangsúlyozva kérik a síelőket, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetéseket.
A síelők személyazonosságáról és a halálesetek részleteiről a következő napokban adnak tájékoztatást.
A társaságnak szombaton veszett nyoma sítúra közben Zermatt és Arolla között, a kutatást rossz időjárási körülmények nehezítették.
A természeti jelenség okozta balesetről készített turistafelvétel segített a hó alá rekedtek megtalálásában.
Több síterephez vezető úton is torlódás alakult ki.
Sípályára hajtva, síelők között rövidítette meg autóútját egy 91 éves férfi Dél-Tirolban.
Egy román és magyar síelőkből álló, 15 fős csoport indíthatta el azt a lavinát a Francia-Alpokban, amelyben három ember életét vesztette. A baleset Grenoble térségében, egy téli üdülőhelyen történt - írja az origo.hu.
Hat francia síelő életét vesztette a francia Alpokban, a Queyras hegységben, miután elsodorta őket egy lavina - közölték vasárnap a hegyi mentők.
Két lavina sodort el síelőket az északkelet-olaszországi Alto Adige hegyein. Mintegy húsz embert mentettek ki eddig, hárman megsérültek, egy ember eltűnt.