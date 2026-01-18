Csak szombaton nyolc ember halálát okozta lavina az osztrák Alpokban

Alpok;Ausztria;lavina;halálos áldozatok;figyelmeztetés;síelők;

2026-01-18 08:58:00 CET

A mentőszolgálatok a helyzet súlyosságát hangsúlyozva kérik a síelőket, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetéseket.

Három cseh sítúrázót sodort el a lavina szombaton Ausztriában a Stájerország tartománybeli Murtal járásban, teljesen betemetve őket – írja a The Guardian az AFP hírügynökség nyomán. A helyi rendőrség közleménye szerint ugyan a mentőszolgálatoknak sikerült megtalálniuk és részben kiásniuk az eltemetett áldozatokat, életüket azonban már nem tudták megmenteni. Velük együtt nyolcra nőtt a szombaton az osztrák Alpokban lavina okozta halálos áldozatok száma.

Lapunk is beszámolt arról, hogy ugyancsak szombaton két lavina végzett öt emberrel. Korábban hét síelőt sodort el a hógörgeteg a Salzburg közelében fekvő Pongau térségében. Négy embert holtan találtak, egy további személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Csaknem másfél órával korábban egy lavina sodort el egy női síelőt nyílt, pályán kívüli alpesi terepen, nem messze a későbbi baleset helyszínétől.

– Az egyértelmű és ismételt figyelmeztetések ellenére járt végzetes következményekkel a síelés, és a tragédiák jelzik a lavinahelyzet súlyosságát – idézte Gerhard Kremsert, a pongaui hegyi mentőszolgálat kerületi vezetőjét az AFP.

Az elmúlt napokban a kedvezőtlen időjárás és a veszélyes hóviszonyok miatt több halálos baleset is történt az Alpok különböző részein. Kedden egy lavina egy 13 éves cseh fiút sodort el az osztrák Alpok egyik síközpontjában, Bad Gasteinben, múlt vasárnap pedig egy 58 éves síelő vesztette életét lavinában a nyugat-ausztriai Tirol tartományban, a Weerberg térségében. A szomszéd Svájcban pénteken egy német állampolgár halt meg lavinabalesetben, további négy ember pedig megsérült, miközben sífutáson vettek részt. A múlt hétvégén Franciaországban hat síelő vesztette életét különböző alpesi síterepeken, lavinák sodorták el őket.