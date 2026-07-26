Ellentmondások tornája

Nem állíthatnánk, hogy a világ lélegzetvisszafojtva várná a szombaton megkezdődő labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupát. Az európai kluboknak a torna púp a hátán, a francia együttesek több tucatnyi játékosukat veszítik el a viadal idejére, de a résztvevő játékosok sem érzik igazi szakmai kihívásnak a kupán való részvételt.