Az elmúlt két évben megduplázódott az arany ára. Az orosz-ukrán háború és Donald Trump elnök hatalmi ambíciói okozta bizonytalanság miatt az emberek a biztos, kézzelfogható értékek felé fordultak. Ez magyarázza az illegális aranybányászat hirtelen növekedését. Hatása nemcsak a környezetvédelemre, de az aranybányászokra is drámai, mert utóbbiak egészségüket teszik kockára a higany alkalmazásával.
A magyar kormány kész finanszírozás és a technológia oldalán is részt venni.
Felindultságában Szijjártó Péter meg is ígérte, hogy képviselni fogja a nyugat-afrikai ország érdekeit, ha az EU bele akarna szólni a belügyeibe.
Hétszáz karátos nyersgyémántra bukkant egy katolikus pap Sierra Leonéban.
Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO holnap hivatalosan is Ebola-mentesnek nyilvánítja Sierra Leonét, amely az év első felében a nyugat-afrikai térségben tomboló fertőzés egyik gócpontja volt – jelentette Freetownból az AFP hírügynökség.
Nem állíthatnánk, hogy a világ lélegzetvisszafojtva várná a szombaton megkezdődő labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupát. Az európai kluboknak a torna púp a hátán, a francia együttesek több tucatnyi játékosukat veszítik el a viadal idejére, de a résztvevő játékosok sem érzik igazi szakmai kihívásnak a kupán való részvételt.
A Nyugat-Afrikában immár egy éve pusztító Ebola-járvány áldozatainak száma csaknem nyolcezernél jár a három leginkább sújtott országban: Libériában 3423, Sierra Leonében 2827, Guineában 1739 halt meg a betegségben, valamint több mint 20 ezren fertőződtek meg - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
Az ebola ellen nincs "B terv", a vírust le kell győzni. Ezt mondta a kór elleni küzdelemre létesült ENSZ-misszió (UNMEER) új vezetője, amikor a ghánai fővárosba érkezett. Iszmáil Uld Sejk Ahmed szerint "nem lehetünk önelégültek", mert egy világválsággal állunk szemben.
Húszezernél is többen lehetnek az Ebola-vírussal fertőzöttek november elejére, ha nem tesznek lépéseket a nyugat-afrikai járvány megfékezésére - figyelmeztetett kedden közzétett tanulmányában az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
Kétnapos ülést kezdett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti bizottsága, hogy megvitassa a Nyugat-Afrikában kitört ebolajárvány miatt szükséges intézkedéseket – közölte az ENSZ egyik szóvivője. A rendkívüli tanácskozás célja a javaslatok szerint kinyilvánítani, hogy a járvány nemzetközi aggodalomra okot adó vészhelyzetet teremtett az egészségügyi intézményrendszerben, s ennek megfelelő ideiglenes intézkedéseket javasolni a járvány nemzetközi terjedésének megfékezésére.
Feltartóztathatatlanul szedi áldozatait az ebola, Afrika nyugati részén. Már több mint 750 személy vesztette életét. Aki megkapja a halálos vírust, túlélési esélye körülbelül tíz százalék. Bár tudósok már a madár- vagy sertésinfluenza kitörésekor is figyelmeztettek arra, 21. század legsúlyosabb járványa törhet ki, az ebola mindegyik kórokozónál sokkal veszélyesebb. Gyors terjedését főként szociális okok magyarázzák.