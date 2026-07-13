Kicsivel kevesebb méreg az Illatos úton (Fotók)

Elszállították a közvetlen környezeti veszélyt jelentő több mint 1000 hordót – 110 tonnát - a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelyéről, de ez csak töredéke – összesen 2400 tonna - azoknak az anyagoknak, amik továbbra is veszélyt jelentenek a környezetre és az egészségre. A képre kattintva galéria nyílik.