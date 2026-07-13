Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok egyszerűen bejelenthetik azokat a hazai, osztrák és esetlegesen más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakodnak. A szervezet várja a mentesítésre vonatkozó kormányzati terveket.
Csak pénzért, vagy egyáltalán nem akart kiadni közérdekű adatokat több kormányhivatal a környezetszennyezéseket feltáró civileknek.
Óriási összeget – becslések szerint 5 és 50 milliárd forint között – és sok időt, akár 15 évet is felemészthet az Illatos úti telephely megtisztítása a veszélyes anyagoktól.
Elszállították a közvetlen környezeti veszélyt jelentő több mint 1000 hordót – 110 tonnát - a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelyéről, de ez csak töredéke – összesen 2400 tonna - azoknak az anyagoknak, amik továbbra is veszélyt jelentenek a környezetre és az egészségre. A képre kattintva galéria nyílik.