Pszichológusok, coachok, életvezetési tanácsadók és különféle lelki utak népszerű kísérői a megmondhatói, az anyagi világ élhetőségével akadnak dolgok. A Krisna-völgy háromnapos búcsúja nem tolakszik válaszokkal, de a hívők nem is ugranak el a kérdések elől.
Évente ma is bő 20 ezren keresik fel a Krisna-völgyet, az ott élők a falu szerves részei lettek. Megnéztük, hogy az indulás után harminc évvel hogyan működik az „ökogazdaságok paradicsoma”.
India filozófiai, kulturális és gasztronómiai örökségével, valamint Európa legnagyobb ökofalvának életével ismerkedhetnek a látogatók július 22. és 24. között Somogyvámos határában, a Krisna-völgyben.