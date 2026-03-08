A magyar televíziózás hőskorában nagy kérdés volt. hogyan is kell közvetíteni a sporteseményeket. Főként, természetesen, a futballmeccseket.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban fogadta a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) küldöttségét.
A hétvégén Kiss László nemi erőszak ügyéről beszélgetett Gyenesei Leila világbajnok öttusázó és Csapó Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó, aki igen csak felháborító példával mutatta be, hogyan előzhette volna meg az 1961-ben történt erőszakot az akkor 18 éves úszólány. A Sport Tv elhatárolódott a sportoló véleményétől.
Még pár nap, és jöhet a debreceni stadion átadója is, amelyre már negyedik generációs futballstadionként kell tekinteni, amelyek a modern kor kihívásainak megfelelően rendezvényközpontok, vagy inkább rendezvényterek. Ráadásul a civis város legújabb büszkeségének is megvan az üzemeltetője, amint azt a Sport TV "Sportgazdaság" című műsorának Kósa Lajos, Debrecen polgármestere elárulta.