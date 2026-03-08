Csapó Gábortól ezért határolódott el a Sport Tv - Videó

A hétvégén Kiss László nemi erőszak ügyéről beszélgetett Gyenesei Leila világbajnok öttusázó és Csapó Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó, aki igen csak felháborító példával mutatta be, hogyan előzhette volna meg az 1961-ben történt erőszakot az akkor 18 éves úszólány. A Sport Tv elhatárolódott a sportoló véleményétől.