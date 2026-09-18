Az MTK elnöke közölte, hogy a szervezet elnökét ők maguk választják, nem pedig Magyar Péter.
A belügyminiszter azokat is kizárná, akikről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul költötték el az állami támogatást.
A klub ügyvezetője Zsumberáné Markó Ágnes, aki tíz éve több nyilvánosan elérhető szerződésben a Fidesz parlamenti frakciójának munkatársaként szerepelt.
A miniszterelnök minden lehetőséget megragad, hogy a világ jelenleg legmenőbb magyar futballistája révén népszerűséget szerezzen magának.
A bankok áltat fizetendő járványügyi különadó akár fele sporttámogatásra mehet, a multiláncok forgalomtól függően utalnak.
A Postás Sportegyesület tornasport-akadémiájának pusztán az előkészítése 418 millió forintba kerül.
Idén 240 millió forinttal támogatják a kiemelt budapesti sportegyesületeket - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.
Vádemelést javasol a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy férfi ellen, aki a gyanú szerint több tízmillió forintot sikkasztott egy budapesti sportegyesülettől 2011-ben - közölte a BRFK a rendőrség honlapján szerdán.