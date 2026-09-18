Több tízmilliót sikkasztottak a sportegyesülettől

Vádemelést javasol a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) egy férfi ellen, aki a gyanú szerint több tízmillió forintot sikkasztott egy budapesti sportegyesülettől 2011-ben - közölte a BRFK a rendőrség honlapján szerdán.