Haláltusa játszásiból – Már farsangi jelmezekkel is belénk bújnak az öldöklő őrök

Rekordmennyiségű pénzt hoz a Netflixnek a szenvtelen brutalitásáról elhíresült dél-koreai sorozat, a Nyerd meg az életed (Squid Game), és a széria a gyerekek körében is egyre népszerűbb. Akár pink ruhás halálosztó őröknek is beöltöznek – a szett már magyar oldalakon is gazdagon rendelhető. Mindez etikai kérdéseket vet fel a jóérzésű nézőben, hiszen bár a sorozat remek korrajz a kapitalizmusról, egy tizenéves számára csak véres képsorokat jelent „játékos” köntösben. Amit egyesek utánoznak, akár testi fenyítéssel is.