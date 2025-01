- Hol vannak a rózsaszín katonák?

sorozat;Squid Game;

2025-01-09 00:00:00 CET

Egy titkos játék, melynek végén a nyertes majdnem 11 milliárd forintnak megfelelő összeggel térhet haza. Ehhez csupán minden fordulóban egy a gyerekkorunkból ismert játékban kell nyernünk – mi sem tűnik egyszerűbbnek. A Netflixen látható dél-koreai Squid Game (Nyerd meg az életed) sorozat első évadának közönség- és kasszasikerét részben az adta, hogy még egy kötélhúzásba is képes volt belesűríteni olyan morális kérdéseket, mint hogy miben rejlik a csordaszellem ereje vagy az önfeláldozás szükségessége. A játékban persze van egy „aprócska” csavar: a vesztesek minden fordulóban az életükkel fizetnek.

A rendező, Hvang Donghjok ezzel az egyszerű recepttel volt képes szórakoztató konyhafilozófiai sztorit letenni az asztalra, ami így egy fogyasztható, bár nyers társadalom- és kapitalizmuskritika.

A játékosok ugyanis egytől egyig földi pokolban élő, eladósodott emberek, akiknek utolsó esélyük ez a könnyű pénzszerzési lehetőség – ezt az élet-halál küzdelmet a felső tízezer rajtuk szórakozó része tartja fenn.

Mint a mesékben a legkisebb herceg, itt is a sorozatban felvonultatott több kompetens karakterrel szemben a főhős az esetlen, naiv, de jó szíve miatt szerethető Szong Gihun. Ő az első évad végére nő fel a játékhoz, s törik meg ezzel együtt: kerül, amibe kerül, bosszút esküszik a rendszert irányító Frontember ellen.

A második évad három évvel később veszi fel a fonalat. A főhős megszállottan keresi a játék szervezőit, melyre ráment az egészsége, a lánya. A milliárdos nyereménye csak azért nem, mert van belőle bőven. Az már a premiert megelőző hírekből is kiderült, hogy a bosszúra végül egyetlen esélye marad: vissza kell mennie a játékba. Az évaddal a készítők maximálisan a rajongók kedvére tesznek az izgalmas gyerekjátékokkal, a maszk mögé bújt rózsaszín katonákkal – kihagyhatatlan húzás volt visszahozni az első széria piros lámpa-zöld lámpa játékát is. Az új karakterek között viszont van jó pár, amely zavaró alteregója az első évadban megismert kedvenceknek: ismét megkapjuk a régről ismert barátot vagy a nagyszájú gazembert.

A tempó mérsékeltebb: már nem a játék túlélése adja az igazi izgalmakat, hanem annak kérdése, hogyan fejezhető be. A hangsúly jórészt már a minden forduló végén bevezetett szavazásokon van, melyeken a többség dönt elve alapján lehetőség nyílik arra, hogy a játékosok hazamehessenek. A szavazás nyílt, a szabad akarat kérdése megkérdőjeleződik: a legnagyobb konfliktusok ebben az igen-nem kérdésben dőlnek el, nem a vérre menő játékokban.

Az évad legnagyobb problémája viszont egy üzleti döntés, ami igazán ironikus egy kapitalizmuskritikára épülő sorozatnál: a Netflix, mint a legtöbb streamingszolgáltató, évek óta azt erőlteti, hogy két részre osztva, tízepizódosnál rövidebbre szabja az évadokat – így hosszabb időre szegezi oda a fizető nézőt a képernyő elé. Miért ne tette volna meg ezt pont azzal a sorozattal, amely több mint 900 millió dollárt hozott neki a konyhára?

Ahogy a folytatás, úgy a második évad kettéosztása sem a rendező ötlete volt, ez meg is látszik a történeten: az első évad óta elvarratlan főbb mellékszálak úgy tűnnek el, mint a vesztesek a rózsaszín szalagos fekete koporsókban.

Az első évad egyik legerősebb karakterét, a rendőrt itt komikusan elhagyta a szerencséje, míg a veszteseket „hasznosító” szervkereskedelmi biznisz teljesen súlytalanná válik. A számos megoldatlan kérdéssel a finálé is inkább kiszámíthatóan összecsapottnak hat. A második évad így gyakorlatilag egy nagy előkészítése a lezáró, harmadik szériának.

A sorozat a Netflix legnagyobb tévés premierje volt: az első hétvégén 68 millióan voltak kíváncsiak az új évadra. A harmadik évad 2025 nyarára várható. A rendezőn most sem kisebb a nyomás; az első évad forgatása alatt a stressznek köszönhetően saját bevallása szerint kilenc fogát veszítette el. Hvang Donghjok 2022 óta dolgozik egy szatírán is, A legjobb műsor a világon (The Best Show on the Planet) címmel, melynek alapja a Squid Game körüli óriási – és a rendező részéről meglehetősen gyűlölt – felhajtás.

A második évad fényében inkább a szatírát várjuk.