Stefka István: nincs jogviszonyom a Magyar Hírlappal

A személyemet érintő találgatások és tisztázatlan körülmények miatt a Magyar Hírlap nagyra becsült olvasói és a közvélemény előtt kénytelen vagyok nyomatékosítani, hogy november 11. óta semmiféle jogviszonyban nem állok a Magyar Hírlap kiadójával. Ennek megfelelően a lap impresszumában még olvasható tiszteletbeli főszerkesztői pozíciót sem töltöm be. Így ezúton is kérem az illetékes felelős szerkesztőt, hogy a nevemet távolítsa el az impresszumból - írja közleményében Stefka István.