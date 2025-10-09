Csizmadia László közlése szerint október 23-án 9 órától az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd-Nyugati tér-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre.
A XXI. Század Intézet „médiaegyensúlyról” rendezett konferenciájának a videófelvétele valamiért eltűnt a Facebookról.
Bár nem nézem naponta a Duna TV-t, mégis úgy érzem, a csatorna történetének egyik mélypontja volt, hogy március 21-én bemutatta a Szamuely Tiborról és a Tanácsköztársaságról készült, A halál népbiztosa című, kreatív (játékfilmes elemeket tartalmazó) dokumentumfilmnek nevezett gyalázatot.
Kedden este hatra nagyjából 30, szinte kizárólag 60 év fölötti vendég gyűlt össze a VIII. kerület belsejében, a Polgárok Háza nagytermében, hogy megnézzék, amint Stefka István, a politikai rendszereken átívelően is sikeres újságíró beszélget Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével – tudósít a 444.
A személyemet érintő találgatások és tisztázatlan körülmények miatt a Magyar Hírlap nagyra becsült olvasói és a közvélemény előtt kénytelen vagyok nyomatékosítani, hogy november 11. óta semmiféle jogviszonyban nem állok a Magyar Hírlap kiadójával. Ennek megfelelően a lap impresszumában még olvasható tiszteletbeli főszerkesztői pozíciót sem töltöm be. Így ezúton is kérem az illetékes felelős szerkesztőt, hogy a nevemet távolítsa el az impresszumból - írja közleményében Stefka István.
Tiszteletbeli főszerkesztő marad a Magyar Hírlap eddigi főszerkesztője, Stefka István - tudtuk meg. A lapot hat éven át vezető Stefka helyét az eddigi belpolitikai rovatvezető, egy ideje már megbízott főszerkesztő-helyettesként dolgozó Petán Péter veszi át.