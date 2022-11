P. L.;

2022-11-15 17:25:00

Schmidt Mária emagyarázta az 1982-ben belügyminisztériumi díjjal kitüntetett Stefka Istvánnak, hogy a rendszerváltáskor nem rúgták ki a kommunista újságírókat

A XXI. századi Intézet a „médiaegyensúlyról” rendezett konferenciájának a videófelvétele valamiért eltűnt a Facebookról.

A rendszerváltás után a magyar sajtót külföldiek, főleg németek vásárolták ki, a rendszerváltók pedig azt feltételezték, hogy a nyugatról érkező befektetők antikommunisták, de csalódniuk kellett, mert helyette inkább lepaktáltak a kommunistákkal - vélekedett Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a Fidesz-közeli XXI. Század Intézet által szervezett, Médiaegyensúly nevű konferencia rendezvényén.

Schmidt Mária szerint azok a németek, akik egyébként a két Németország újraegyesítésekor mindenkit kirúgtak, aki valaha dolgozott a kommunista NDK médiájában, nálunk állásban hagyták őket.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója jobb helyen nem is mondhatta volna el ezt a gondolatot, ugyanis beszélgetőtársa az '56-osok nevét viselő, oroszpárti hírhamisítás miatt feljelentett Pesti Srácok lapigazgatója, Stefka István volt. Stefka István életműve pedig egyebek között arról nevezetes, hogy 1972 és 1993 között a Magyar Rádió munkatársa volt, vagyis a pártállam sajtójában dolgozott és a rendszerváltás után sem rúgták ki. 1975-től a Magyar Televízióban is tevékenykedett. 1982-ben belügyi tudósítóként állami kitüntetést kapott Horváth Istvántól, a Lázár György kormányának belügyminiszterétől, 1984-ben pedig Szocialista Kultúráért kitüntetést kapott. Korábban a 444 elemezte az idő közben „pesti sráccá” avanzsált Stefka István 1982-es, Hol a haza? című riportkötetét, amelynek már a fülszövegében is az olvasható, hogy „a lenini alapelveken nyugvó mintaszerű magyarországi nemzetiségi politika elismerő számvetése ez a könyv, amely azonban nem fukarkodik a hiányosságok felmutatásával, bírálatával sem, mindig a továbblépés lehetőségeit kutatva.”

Az említett beszélgetésről készült videófelvételt eredetileg a Telex szemlézte, azóta pedig rejtélyes módon törölték a Facebookról. Mindenesetre Schmidt Mária és Stefka István Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztőjének moderálásában beszélgetett arról, milyen súlyos mulasztása a legújabb kori magyar történelemnek, hogy a kommunisták át tudták menteni hatalmukat a médiában a rendszerváltás utáni évekre is. A résztvevők egyet értettek abban, hogy a magyar médiában jelenleg egy „nemzeti-patrióta” és egy „nemzetközi” oldal létezik, utóbbi a kommunisták örököse.

Schmidt Mária a Fidesz érdemei között megemlítette, hogy „szuverén, nemzeti érdekeket kiszolgáló médiát” épített ki, ez a legtöbb országban nem sikerült. Németországban szerinte valójában féltékenyek a magyar médiaviszonyokra. A jelenlegi médiaviszonyok olyanok, amilyenre a rendszerváltás előtt vágytak, mivel minden hang megszólalhat, minden vélemény megjelenhet, csak épp „a nemzetközi oldal” nem fogadja el, hogy ők már csak egy hang a sok közül.

Stefka István természetesen nagyon egyetértőleg beszélt, s azt mondta, a hatalomban maradt médiavezetők „félresiklatták a rendszerváltást” és ellehetetlenítették például az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A hatalomban maradt médiavezetők alatt persze gyaníthatóan nem saját magára gondolt, mindenesetre mintegy zárójelesen érdemes megjegyezni, hogy az ügynökaktákat a 12 éve kétharmaddal regnáló Fidesz nem hajlandó nyilvánosságra hozni, miközben az LMP laza 25-ször nyújtotta be a ezirányú javaslatot.