Reich és Penderecki: élő klasszikusok

A modern zene két emblematikus, szélesebb közönség által is jól ismert személyisége, az amerikai Steve Reich és a lengyel Krzysztof Penderecki előtt tiszteleg a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. A vasárnap esti Reich-koncerten, a Zeneakadémián premierként hangzik el a New York-i utcazajokból komponált City Life. Penderecki – szokás szerint – személyesen dirigálja műveit, s jövő kedden, a BMC Könyvtárban műhelybeszélgetésen is részt vesz.