Liszt Ferenc szeretett kísérletezni, mindig kereste az új utakat – ez is az egyik magyarázata, hogy az október 8-tól 22-ig tartó Liszt Ünnep sajtótájékoztatóját kedden a ELTE TTK kémiai laboratóriumában tartották.
A modern zene két emblematikus, szélesebb közönség által is jól ismert személyisége, az amerikai Steve Reich és a lengyel Krzysztof Penderecki előtt tiszteleg a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. A vasárnap esti Reich-koncerten, a Zeneakadémián premierként hangzik el a New York-i utcazajokból komponált City Life. Penderecki – szokás szerint – személyesen dirigálja műveit, s jövő kedden, a BMC Könyvtárban műhelybeszélgetésen is részt vesz.