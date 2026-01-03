Svájc;halálos áldozatok;tragédia;tűzvész;büntetőeljárás;súlyos sérültek;

2026-01-03 19:53:00 CET

Büntetőeljárás indult Svájcban a tűzvész pusztította bár két vezetője ellen

A Le Constellation tulajdonosait és üzemeltetőit gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból elkövetett testi sértéssel és gondatlanságból elkövetett gyújtogatással gyanúsítják.