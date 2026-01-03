Büntetőeljárás indult Svájcban a tűzvész pusztította bár két vezetője ellen

Bűnügyi vizsgálatot, magyarul büntetőeljárást indítottak annak a bárnak a két vezetője ellen, ahol újévkor tűz ütött ki, legkevesebb 40 ember halálát okozva – írja a The Guardian a svájci ügyészek küözlése nyomán. – A crans-montanai Le Constellation bár tulajdonosa és üzemeltetője a francia Jacques és Jessica Moretti, akiket gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból elkövetett testi sértéssel és gondatlanságból elkövetett gyújtogatással gyanúsítanak – derült ki a Wallis kantoni ügyészség szombati közleményéből.
Wallis kanton legfőbb biztonsági tisztviselője, Stéphane Ganzer szombaton az SRF közrádiónak azt nyilatkozta, hogy egy ilyen hatalmas baleset és tűzvész Svájcban azt jelenti, hogy valami nem működött – talán az anyagok, talán a helyszíni szervezés, de valaki hibázott, ebben biztos.
Nicolas Féraud, Crans-Montana önkormányzatának elnöke az RTS rádiónak felvetette, hogy az ellenőrzések sem voltak megfelelőek. Amint arról lapunk is beszámolt, a nyomozás eddigi adatai szerint a mennyezethez túl közel helyezett csillagszórók okozták, de feltehető, hogy a habszivacs álmennyezethez a bulizók kezében tartott csillagszórók is hozzáérhettek.