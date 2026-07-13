Világhírű szólisták tanítanak, a Juilliard és a Yehudi Menuhin School hallgatói együtt muzsikálnak, a mesterek pedig ugyanazzal a kíváncsisággal figyelik növendékeiket, amellyel a fiatalok tanulnak tőlük. A Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje ismét bebizonyította: a legnagyobb művészeket nemcsak a tudásuk, hanem a tanulás iránti alázatuk teszi naggyá.
„Step into the music – Merülj el a zenében!” – ezzel a mottóval várja közönségét a XI. Summerfest. A Fesztivál Akadémia Budapest húsznapos fesztiváljára több mint kétszáz fiatal muzsikus érkezik negyven országból, hogy világhírű művészektől tanuljon, versenyezzen és muzsikáljon együtt.
Ahogy egy nagy zenemű nem csupán befejeződik, hanem beteljesedik a zárótételben, úgy simultak rá a X. Summerfest utolsó napjai a megelőzőkre – egy olyan fináléként, amely több volt, mint búcsú: összegzés, ajándék, elengedés.
Két nap kamarazene a jelen és a múlt határán: újabb emlékezetes koncerteket hallhattunk a hétfőig zajló Summerfesten.
Emlékezni és emlékeztetni: a tizedik Summerfest ötödik napján három koncertet szenteltek a holokauszt áldozatainak. Méltó zenei rituálé volt.
Ráadásul annak is tanúi lehetünk, hogyan tanítják „szárnyalni” a növendékeket.
A fesztivál szellemiségéről és közösségteremtő erejéről Kokas Katalin hegedűművész, a Fesztivál Akadémia Budapest társalapítója mesélt lapunknak.