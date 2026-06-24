Sztárok és a jövő szólistái, avagy főhajtás a kétszáz éves magyar hegedűiskola előtt Budapesten

Zeneakadémia;Kokas Katalin;Kelemen Barnabás;Summerfest;

2026-06-24 20:18:00 CEST

„Step into the music – Merülj el a zenében!” – ezzel a mottóval várja közönségét a XI. Summerfest. A Fesztivál Akadémia Budapest húsznapos fesztiváljára több mint kétszáz fiatal muzsikus érkezik negyven országból, hogy világhírű művészektől tanuljon, versenyezzen és muzsikáljon együtt.

A XI. Summerfest egyik központi eseménye a Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny lesz. A világversenyen negyvenkét fiatal tehetség méri össze tudását, akik közül többen néhány év múlva a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői lehetnek. A Summerfest szellemiségéhez híven a fiatal muzsikusok nemcsak versenyeznek, hanem együtt tanulnak és zenélnek is.

A XI. Summerfest egyben főhajtás a kétszáz éves magyar hegedűiskola előtt. Nem előzmény nélküli ez a gondolat: idén májusban Kelemen Barnabás hegedűmaratonja is azt mutatta meg, milyen meghatározó szerepet játszottak a magyar hegedűművészek az egyetemes zenetörténetben. Joachim József, Auer Lipót, Geyer Stefi, Arányi Jelly, Szigeti József vagy Székely Zoltán nemcsak előadói voltak a remekműveknek, hanem gyakran inspirálói, tanácsadói, olykor formálói is. A Summerfest műsorán Bartók, Kodály, Dohnányi, Kurtág és Eötvös művei mellett Schubert, Brahms és más szerzők olyan kamarazenei alkotásai is megszólalnak, amelyeket a magyar hegedűiskola nagy alakjai számára komponáltak vagy nekik ajánlottak.

A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest az elmúlt tizenegy évben felkerült Európa legfontosabb kamarazenei műhelyeinek térképére. Ma már természetes egy lapon említeni a Verbier Festival, a Kronberg Academy vagy az IMS Prussia Cove programjaival. A BBC Music Magazine egy évvel ezelőtt „a truly living musical workshop”, vagyis valódi, élő zenei műhelyként jellemezte a fesztivált, amelyben a koncert, a tanítás és a közös alkotás elválaszthatatlan egységet alkot. A Summerfest különlegessége ugyanis nem csupán a világsztár vendégművészek jelenléte, hanem az a mester–tanítvány modell, amelyben a kurzusokon együtt dolgozó muzsikusok este már közös koncerteken lépnek színpadra. A „Step into the music – Merülj el a zenében!” mottó nemcsak a közönséget, hanem a fiatal muzsikusokat is megszólítja. A Summerfest nem csupán verseny, koncertsorozat vagy mesterkurzus, hanem egy olyan közösség kezdete, amelyből a jövő kamarazenei együttműködései és művészbarátságai születhetnek.

Idén több mint ötven szólista és tanár érkezik Budapestre. A vendégek között lesz Alena Baeva, Alissa Margulis, Ilya Gringolts, Mihaela Martin és Boris Brovtsyn hegedűművészek, Kirill Gerstein és Denis Kozhukhin zongoraművészek, Andreas Ottensamer klarinétművész és karmester, Maxim Rysanov brácsaművész, valamint Fenyő László csellóművész. A résztvevő fiatalok két hét alatt több mint hétszáz egyéni órán vehetnek részt, miközben a klasszikus zene mellett a magyar népzenei hagyományokkal, a cigányzenével, a néptánccal és Budapest kulturális életével is megismerkednek.

A Summerfest idei programjának egyik vezérfonala Bartók Béla öröksége. Zenéje Schuberttel, Brahmsszal, Gershwinnel, Schönberggel, Purcell-lel és Arvo Pärttel lép párbeszédbe, miközben a magyar népzene is folyamatosan jelen van a hangversenyeken. A klasszikus zenei programokat olyan fellépők gazdagítják, mint a Söndörgő, a Sárközy Collective vagy Szalonna és Bandája.

A fesztivál különleges eseményei között szerepel a Széchenyi Gyógyfürdő esti koncertje, amely Budapest ikonikus fürdőkultúráját kapcsolja össze a zenével. Július 4-én a Summerfest jaz Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg a Zeneakadémia Nagytermében. A koncerten a Concerto Budapest lép fel Keller András vezényletével. Az estet Enescu I. román rapszódiája nyitja a Moldo Duo közreműködésével, ezt Bartók Román népi táncai követik Pál István „Szalonna” és Bandája előadásában. A műsor első részében Korngold D-dúr hegedűversenye hangzik el Ilya Gringolts szólójával. A szünet után Rózsa Miklós ritkán játszott Sinfonia concertantéja csendül fel Pusker Júlia és Fenyő László közreműködésével, majd George Gershwin Kék rapszódiája zárja az estet Katia Skanavi szólójával. A program a népzenei hagyományoktól a 20. századi koncertirodalmon át az amerikai zenei kultúráig ível.

A fesztivál csúcspontja a Fratres című záróhangverseny lesz július 12-én. Arvo Pärt legismertebb művének címe latinul azt jelenti: testvérek. A tintinnabuli stílusban komponált darab az észt szerző életművének egyik kulcsműve, amely évtizedek óta a közösség, az egymásra figyelés és a spirituális összetartozás zenei jelképe. A Summerfest fináléjában mintegy kétszáz muzsikus, negyven országból érkező fiatal művész, a fesztivál mesterei, magyar népzenei együttesek és vendégművészek hozzák létre azt az egyszeri produkciót, amelyben Csajkovszkij Vonósszerenádja, a magyar népzene és Pärt zenéje kapcsolódik össze egyetlen közös zenei ívvé.

Amikor a fesztivál elindult, Kocsis Zoltán úgy fogalmazott: a kezdeményezés a legnagyobb sikerélménnyel kecsegtet. Tizenegy évvel később a Summerfest valóban a nemzetközi zenei élet egyik fontos találkozóhelyévé vált. Húsz napra Budapest nemcsak koncerthelyszín lesz, hanem azoknak a fiatal muzsikusoknak a találkozóhelye, akik közül néhány év múlva a világ nagy koncerttermeinek ünnepelt szólistái kerülhetnek ki.

Infó: FAB Summerfest. 2026. június 25–július 13. Bővebben: https://fesztivalakademia.hu/