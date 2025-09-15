Egy svédet kergettek a rendőrök az IKEA-garázsban, amikor kigyulladt az autó - Videó

Egy Svédországban gazdasági bűncselekmények miatt körözött férfit fogtak el a rendőrök szerdán Budapesten, a zuglói IKEA áruház mélygarázsában, és az intézkedő rendőrök vették észre a mélygarázsban kigyulladt autót, ami miatt végül ki kellett üríteni az áruházat.