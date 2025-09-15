A svéd atléta a tokiói atlétikai világbajnokságon megvédte a címét, majd 6 méter 30 centimétert ugrott.
A stockholmi Royal Dramatic Theater Solitaire című előadását Avignon-ban átitatja a lét fájdalma és az itt és most kimondásának igénye.
A középkorú svéd állampolgár elmenekült a helyről, de nem jutott messzire.
Jelentős kárt okozott egy robbanás szerda hajnalban a svédországi Helsingborg rendőrkapitányságának épületében - közölték a hatóságok. Sérülés nem történt, egyelőre nem vettek őrizetbe senkit.
Egy Svédországban gazdasági bűncselekmények miatt körözött férfit fogtak el a rendőrök szerdán Budapesten, a zuglói IKEA áruház mélygarázsában, és az intézkedő rendőrök vették észre a mélygarázsban kigyulladt autót, ami miatt végül ki kellett üríteni az áruházat.