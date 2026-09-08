Megkezdődött a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti átalakításának előkészítése, az első lépést 2027. január 1-jétől tervezi a szociális minisztérium. A jelenlegi vezetők az átmenetet segítik, de nem kapnak automatikus felhatalmazást a jövőbeni irányításra – tudta meg a Népszava.
A kórházak több műtétet és több vizsgálatot tudnak úgy elvégezni, hogy azért kapnak térítést az egészségbiztosítótól.
Egy jogszabály-módosítás alapján hamarosan még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd, valamint pénzmegvonással igyekeznek az elektronikus beutaló felé terelni az egészségügyi szolgáltatókat.
Csaknem 3000 gyermek vár arra, hogy helyet kapjon a gyermekvédelmi szakellátásban, miközben 1200-1400 férőhelyen nincs ellátás.
A Szent Rafael Kórház előzetesen jelezte, idén azért nem tudja ellátni a szakellátást, mert a szakorvosi személyi feltételek nem adottak.
Végstádiumban van, akár már a következő hónapban megszűnhet az otthoni szakellátás, ha az évek óta változatlan finanszírozás miatt teljesen kifogy a pénzből az országos lefedettségű szolgáltatói hálózat. Az itt dolgozó szakemberek enyhítik a végstádiumos rákos betegek fájdalmát, kezelik a műtétről hazatérők sebeit, ápolják a Covid-19 után lábadozókat.
Nincsenek felkészülve a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a kettős szükségletű, vagyis egészségi és pszichés problémával egyszerre küzdő gyermekek ellátására, ezért a speciális intézményrendszer mielőbbi kiépítését és az érintett szakterületek valódi együttműködését sürgeti az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.