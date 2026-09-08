Végstádiumban az otthoni szakellátás – kivéreztették a rendszert, nem lesz rehabilitáció, se hospice, ha nem változik a finanszírozás

Végstádiumban van, akár már a következő hónapban megszűnhet az otthoni szakellátás, ha az évek óta változatlan finanszírozás miatt teljesen kifogy a pénzből az országos lefedettségű szolgáltatói hálózat. Az itt dolgozó szakemberek enyhítik a végstádiumos rákos betegek fájdalmát, kezelik a műtétről hazatérők sebeit, ápolják a Covid-19 után lábadozókat.