Októbertől új orvosi beutaló kell majd a visszarendeléshez

2025-09-03 12:50:00 CEST

Egy jogszabály-módosítás alapján hamarosan még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd, valamint pénzmegvonással igyekeznek az elektronikus beutaló felé terelni az egészségügyi szolgáltatókat.

Módosítják a tb-ellátásról szóló törvény végrehajtását alakító kormányrendelet azon passzusát, ami a szakorvosi ellátásra visszarendelésről szól. A változás sokakat érint, októbertől még a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell majd – derül ki a Magyar Közlönyben közzétett módosításból, számol be az azenpenzem.hu.

Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy a szakorvosi ellátáshoz beutalót kell kérni a háziorvostól, amennyiben azonban további vizsgálat, illetve kontroll kell, azt már beutaló nélkül lehet igénybe venni. A gyakorlatban annyi a megkötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz 3 hónapon belül kell bejelentkezni. Mindez azonban októbertől megváltozik – írja a portál.

A rendelet új szövege szerint ha a beutaló-köteles járóbeteg-szakellátás keretében a biztosított ismételt ellátása – ideértve a kontrollvizsgálatot is – orvosszakmai szempontból indokolt, a visszarendeléshez a járóbeteg-szakellátás orvosa részéről új beutaló kiállítása szükséges. Kivételt képez, ha a visszarendeléssel érintett ellátás során közvetlen orvosi közreműködés nem szükséges.

A laborvizsgálatokra új előírás, hogy a beutalás előtt az orvosnak az EESZT-ben kell ellenőriznie, hogy a beutalást megelőzően került-e sor a biztosított laboratóriumi vizsgálatára, és hogy az ismételt vizsgálat feltételei fennállnak-e. A friss jogszabály az e-beutalókat is szorgalmazza, amit pénzmegvonással igyekeznek elérni – hívja fel a figyelmet a lap. Azt írják, ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, akkor a finanszírozási összeg 10 százalékát, de legfeljebb ezer forintot levonnak, ugyanezen szankció vonatkozik az EESZT-ben nem rögzítés esetére is.