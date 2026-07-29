Aki ügyes és kitartó, bejut - aki nem, az lemorzsolódik.
Az intézmény közleménye szerint az osztály bezárásának oka a szakorvoshiány.
A pandémia évei alatt „mindössze” négy nappal lett több ez az idő. Legtöbbet a hiányszakmák orvosainak szakrendeléseire kell várni.
A kisebb intézmények igazgatói csak akkor tudják a radiológusok 24 órás jelenlétét finanszírozni, ha azt fedezetlen költségként is bevállalják.
Néhány orvos történetén keresztül mutatja be a hétfőn indult Qubit portál, hogyan csábítják el a magyar szakorvosokat a skandináv államok. Álomfizetés, támogatott nyelvtanfolyam, lakhatás, a gyerekeknek óvoda, vagy iskola, a házastársnak munkakeresés. – ezek várják a kivándorló szakorvosokat.
Felkínálja a választás lehetőségét a szaktárca azoknak az egészségügyi munkavállalóknak, akik korábban a fiatal szakorvosok támogatásában részesültek, így dönthetnek, hogy a támogatást vagy az alapbéremelést szeretnék - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága.
Megalakult a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete (ReSzaSz), az új szerveződés hathatós érdekvédelmet szeretne a jövőben folytatni.