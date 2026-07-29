Ahol álommunkát kínálnak az orvosoknak

Néhány orvos történetén keresztül mutatja be a hétfőn indult Qubit portál, hogyan csábítják el a magyar szakorvosokat a skandináv államok. Álomfizetés, támogatott nyelvtanfolyam, lakhatás, a gyerekeknek óvoda, vagy iskola, a házastársnak munkakeresés. – ezek várják a kivándorló szakorvosokat.